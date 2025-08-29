Променя се маршрутът на обществения транспорт до Старозагорските бани през почивните дни

Във връзка с Националния тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ през почивните дни ще бъде въведена временна промяна в маршрута на автобусите на обществен транспорт, изпълняван от общинското дружество "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД до курортното селище Старозагорските бани. Това съобщават на сайта на местната администрация.

На 30 и 31 август превозните средства ще се движат само по околовръстния път на курортното селище – край хотелската част. Автобусите, обслужващи линии с № 9, 91, 92, ще спират на спирки „Армира“ – „Мини Марица-изток“ – „Старозагорски бани - поща“ – „Старозагорски бани-обсерватория“ и ще обръщат на разклона за село Сулица.

Ще бъде осигурен допълнителен курс на 30 август, с час на тръгване 22:00 часа, от Старозагорски бани – център, който ще премине през обиколния маршрут.

Участниците и гостите на празника могат да ползват действащите автобусни линии до Старозагорските бани, съгласно утвърдените маршрутни разписания, допълват от общината.

Както БТА писа, официалното откриване на тазгодишния двудневен събор в курортното селище Старозагорски бани ще бъде утре. И в двата дни любителите на фолклора и традициите ще могат да се насладят на песни и танци от цяла България.