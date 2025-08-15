Районният съд в Дупница наложи наказание на обвиняем за кражби от черкви и манастири в общините Бобошево и Сапарева баня

Обвиняем се призна за виновен пред Районния съд в Дупница за серия от пет кражби от черкви и манастири в Общините Бобошево и Сапарева баня, съобщиха от съда в Кюстендил. Съдът одобри споразумението, постигнато между Районната прокуратура, защитата и подсъдимия, като му наложи наказание "лишаване от свобода" за срок от една година и два месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от три години. Имуществените вреди, причинени от престъплението, са възстановени.

Обвиняемият М. Али следва да заплати направените разноски по делото в размер на общо 1624,18 лв. за изготвяне на експертизи по сметка на ОДМВР в Кюстендил.

Обвиняемият, който е неосъждан – реабилитиран, се признава за виновен в това, че в периода от 27 декември 2024 г. до 18 януари 2025 г., в землището на гр. Бобошево, в с. Усойка, община Бобошево и в с. Ресилово, община Сапарева баня, при условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи - парични дарения на обща стойност около две хиляди лв.