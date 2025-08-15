Петима са загинали, а 34 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие

Петима са загинали, а 34 са ранени при станалите 25 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.

В София статистиката до полунощ сочи, че са станали 22 леки пътни инцидента и една тежка катастрофа с двама ранени.

След полунощ обаче, към 2:00 часа, е подаден сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие в столицата. Един човек е починал, а четирима са откарани в болница след тежка катастрофа между автобус и лека кола в София, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

От началото на годината 261 души са загубили живота си вследствие на катастрофи.