Подробно търсене

Петима са загинали, а 34 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие

Валерия Димитрова
Петима са загинали, а 34 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие
Петима са загинали, а 34 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие
Снимка: Минко Чернев/БТА , архив
София,  
15.08.2025 07:35
 (БТА)

Петима са загинали, а 34 са ранени при станалите 25 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.

В София статистиката до полунощ сочи, че са станали 22 леки пътни инцидента и една тежка катастрофа с двама ранени.

След полунощ обаче, към 2:00 часа, е подаден сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие в столицата. Един човек е починал, а четирима са откарани в болница след тежка катастрофа между автобус и лека кола в София, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

От началото на годината 261 души са загубили живота си вследствие на катастрофи. 

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:01 на 15.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация