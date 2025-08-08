Национален мотосъбор ще се състои край Соколския манастир на 5, 6 и 7 септември. Това съобщиха от мотоклуб „Ковачите 95 – Габрово“.

Организаторите посочват, че в петък и събота край Соколския манастир близо до Габрово ще има и концерти на KIKIMORA & Art Of Mars, както и на AХAT & Old School Rock Band.

Мотоклуб „Ковачите 95“ от години организира благотворителни акции в помощ на нуждаещи се жители от Габровска област, както и инициира ежегодна акция по почистване на Соколския манастир.

„Мотосезон 2025“ в Габрово бе открит на 12 април – Лазаровден.