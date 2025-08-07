Мъж на 74 г. от Варна е с опасност на живота след падане от мотоциклет

Варненец на 74 години е настанен в болница с опасност за живота след пътен инцидент, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град. Пострадалият е с фрактура на няколко ребра и спукана слезка.

Инцидентът е станал в ранния следобед вчера. Мотористът се движил на централно кръстовище във Варна, когато на пътя ненадейно излиза пешеходец на червен за него светофар. Пешеходецът пресичал кръстовище по диагонал.

Мотористът, за да избегне удар, направил избягваща маневра, в резултат на която пада от мотоциклета. Отведен е в реанимация.

По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията съобщиха още, че украинската гражданка, която предизвика катастрофата вчера в района на село Приселци на пътя Варна – Бургас, е на 34 години, а пострадалите две жени и един мъж – руски граждани, са съответно на 63, 64 и 65 години. И четиримата са без опасност за живота.