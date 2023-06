Темите за отразяване на домашното насилие и интервюиране на хора, преживели травма, ще бъдат представени на тематични работилници

Тематичната работилница „Как да отразяваме домашното насилие по въздействащ начин (и да променим общественото мнение по темата)" е част от програмата на конференцията Sofia Talks Media: Youth Ви. Тя ще се състои на 1 юли. Това съобщиха от Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България).

По време на събитието участниците ще се запознаят с примери и добри практики как да отразяваме домашното насилие: истории за престъпления, извършени от настоящи или бивши партньори, за общността от оцелели и особено за деца, загубили родителите си заради фемицид. За румънската репортерка Оана Санду домашното насилие – ресор, който покрива през последните 10 години – е национален здравен проблем. Тя ще обърне внимание на темите как да отразяваме и пишем с грижа и съпричастност към жените и децата, които са станали жертви на домашно насилие; как можем да намерим ресурси и експерти, които да ни помогнат да научим повече за този социален феномен; как да изградим общност от читатели, които следят темата; как да отразяваме тази чувствителна тема, по начин, който да промени обществените възгледи по въпроса.

Оана Санду е румънска журналистка на свободна практика с повече от 15 години опит в радиото и наративната журналистика. През последните 10 години репортажите ѝ хвърлят светлина предимно върху социални проблеми като крайната бедност, дискриминацията на деца с увреждания, системата за раждане, но най-вече домашното насилие. Нейните материали променят отношението на румънското общество към темата за домашното насилие и водят до законодателни промени в страната. През 2022 г. тя е стипендиант на Програмата за отразяване на ранното детско развитие към Dart Center for Journalism & Trauma, като нейният материал отразява въздействието на домашното насилие върху децата.

Другата работилница в рамките на конференцията Sofia Talks Media: Youth е „Как да интервюираме хора, преживели травма". Обучението ще обърне внимание на това какво трябва да имаме предвид, когато интервюираме деца, мигранти и други хора, преживели травма.

От АЕЖ-България посочват, че травмата влияе на нашите тела, умове и взаимоотношения. Когато ние, журналистите, общуваме с хора, които са се сблъскали с травматични събития, трябва да знаем как травмата може да им се отрази физически и психически, както и в реакцията им спрямо нас, репортерите. Този 90-минутен семинар има за цел да задълбочи разбирането по следните въпроси - какво е травма и как тя се отразява на хората; как да провеждаме интервюта, които не травматизират повторно оцелелите; как да направим списъци за това какво да вземем предвид преди, по време и след интервюто. Лектор е Ирене Касели - мултимедийна репортерка и писателка с над 15 години опит в радио, телевизионни и печатни медии, включително Би Би Си, The Washington Post, The Guardian, The New York Times и др. Напоследък се фокусира върху теми като ранно детско развитие, репродуктивни права и предоставящи грижи лица. Тя е и старши съветник на Инициатива за отразяване на ранното детско развитие към Dart Center for Journalism & Trauma, престижна журналистическа организация, която специализира в отразяването на насилие, конфликти и травма.

В партньорство с Фондация за свободата "Фридрих Науман", Фондация "Америка за България", Посолство на Кралство Нидерландия в България, Дарт център за журналистика и травма, Национална мрежа за децата.

По-рано този месец платформата на Асоциацията на европейските журналисти в България - Factcheck.bg, обяви прием за академия по проверка на фактите. В нея могат да участват журналисти и студенти от регионални градове, както и представители на национални медии.