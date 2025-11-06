Започва инициативата за изработване на бебешки одеяла за недоносени деца. Това съобщиха в профила си във фейсбук от фондация „Нашите недоносени деца“. Инициативата „Направи и дари бебешко одеяло на недоносено бебе“ ще продължи до 5 май 2026 г. Всички изработени одеяла ще бъдат дарени на недоносените бебета в неонатологичните отделения.

През последната година, благодарение на стотици добротворци, от фондацията са дарили над 1000 одеялца.

Желаещите да се включат в инициативата трябва да се присъединят към фейсбук групата „Да плетем и шием за недоносените бебета“, където ще намерят инструкции, размери и всички необходими насоки за изплитане на одеялата.

През октомври започна националната кампания „Малки стъпки на големи герои“ в подкрепа на недоносените деца, организирана от фондацията. Кампанията ще продължи до средата на ноември и има за цел да обедини хора от цялата страна в подкрепа на преждевременно родените бебета и техните семейства. Инициативата е по повод Световния ден на недоносените деца - 17 ноември.