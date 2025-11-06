Подробно търсене

Започва инициативата за изработване на бебешки одеяла за недоносени деца

Десислава Пеева
Започва инициативата за изработване на бебешки одеяла за недоносени деца
Започва инициативата за изработване на бебешки одеяла за недоносени деца
Снимка: БТА/архив
София,  
06.11.2025 17:43
 (БТА)

Започва инициативата за изработване на бебешки одеяла за недоносени деца. Това съобщиха в профила си във фейсбук от фондация „Нашите недоносени деца“. Инициативата „Направи и дари бебешко одеяло на недоносено бебе“ ще продължи до 5 май 2026 г. Всички изработени одеяла ще бъдат дарени на недоносените бебета в неонатологичните отделения.

През последната година, благодарение на стотици добротворци, от фондацията са дарили над 1000 одеялца.

Желаещите да се включат в инициативата трябва да се присъединят към фейсбук групата „Да плетем и шием за недоносените бебета“, където ще намерят инструкции, размери и всички необходими насоки за изплитане на одеялата.

През октомври започна националната кампания „Малки стъпки на големи герои“ в подкрепа на недоносените деца, организирана от фондацията. Кампанията ще продължи до средата на ноември и има за цел да обедини хора от цялата страна в подкрепа на преждевременно родените бебета и техните семейства. Инициативата е по повод Световния ден на недоносените деца - 17 ноември.

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:19 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация