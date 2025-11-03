Изграждат пристройки на три детски градини в Асеновград за общо 130 деца със средства по програма на МОН

Изграждат се пристройки на три детски градини в Асеновград за общо 130 деца със средства по програма на Министерството на образованието и науката (МОН). Две от новите сгради ще са в градини в централната градска част, а третата, която е най-голяма, в квартал "Долни Воден", съобщи зам.-кметът Стоян Димитров.

В квартал "Долни Воден", който е един от най-големите в града, ще се изгражда нов корпус на Детска градина (ДГ) "Радост" за три градински групи на целодневно обучение по 23 деца на група и яслена група с 18 деца или общо 87 деца на възраст от 2 до 6 години. В момента се провежда избор на изпълнител на обществената поръчка, като прогнозна стойност на строителството без ДДС е 1,9 млн. лева, показва справка в Централизираната автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП). В имота има две съществуващи сгради в груб строеж в двора на градината, които са започнати между 70-те и 80-те години. Те ще бъдат съборени поради лошо конструктивно и инсталационно състояние, обясни зам.-кметът.

По друга обществена поръчка тече избор на изпълнител за изграждане на пристройка към съществуващата двуетажна сграда на Детска градина „Бако Динчо“. В нея ще се помещава нова градинска група за целодневно обучение на 23 деца. Новата сграда ще бъде свързана със съществуващата или ще е с топла връзка към нея. Прогнозна стойност без ДДС за обществената поръчка е 402 500 лева.

За модернизация на образователната среда в Детска градина „Асенова крепост“ вече е избран изпълнител. Това е фирма "Запрянови - 03" ООД, която за 2,77 млн. лева трябва да доведе сградата до клас „А" за енергопотребление. Предвижда се да бъде изграден допълнителен физкултурен салон, като едната част от него ще бъде музикална стая за представления. Съществуващият салон ще се преобразува за една яслена група от 23 деца. По проект ще бъдат подменени съществуващи входни врати с алуминиеви, както котелната инсталация с нови термопомпени системи със съответните външни тела и вътрешни тела. Осветителни тела ще се сменят с LED, ще бъде монтирана фотоволтаична система 160 кW. Санитарните помещения ще бъдат ремонтирани основно, както и покривът на сградата.

Целта на общинската администрация е да се намали недостигът на места в детските градини, да се избегне необходимостта от създаване на разновъзрастови групи и да се намали завишеният брой на децата в една група до нормативно определения.

Общо 1950 деца се обучават към момента в градинските и яслените групи, като с решение на Общинския съвет броят на децата в яслените групи за тази година е завишен. Няма увеличение на броя на децата в градинските групи. От общинската администрация посочиха, че няма недостиг на места в детските градини. В периода на класиране не са били приети 15 деца в яслена и 11 в градинска група. Към 15 септември обаче администрацията отчита, че няма нови молби за прием и всички деца са класирани.