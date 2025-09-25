Косовският президент Вьоса Османи се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

Косовският президент Вьоса Османи разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Тя написа във Фейсбук, че се е срещнала с Рубио снощи по време на прием, организиран от американския президент Доналд Тръмп.

"Съдържателен разговор със секретаря Рубио снощи в рамките на прием, организиран от президента Тръмп", написа косовският президент над снимката с Рубио, която сподели във Фейсбук.

Срещата се е провела в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Срещата на Османи и Рубио идва, след като на 12 септември САЩ обявиха, че преустановяват стратегическия диалог със Косово за неопределено време. В публикация на американското посолство се посочва, че прекратяването на стратегическия диалог е поради опасения относно действията на правителството в оставка в Прищина, които са увеличили напрежението и нестабилността и са ограничили способността на САЩ да работят продуктивно с Косово по съвместните приоритети.

Като причина за това те посочиха "последните действия и изявления на министър-председателя в оставка (Албин) Курти", които са поставили "под въпрос напредъка, постиган дълги години", но не дадоха повече подробности.

Тогава косовският президент заяви, че ще се ангажира с възобновяването на диалога възможно най-скоро, защото партньорството на Косово със САЩ е "не само гаранция за настоящето, а и най-сигурният компас към бъдещето".