Сръбският президент Александър Вучич се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк

Сръбският президент Александър Вучич съобщи в Инстаграм, че се е срещнал с държавния секретар на САЩ Марко Рубио по време на посещението си в Ню Йорк.

Вучич информира, че е провел "важен и съдържателен разговор" с държавния секретар на САЩ относно засилването на политическия диалог между Сърбия и САЩ, подобряването на икономическото сътрудничество и общите предизвикателства пред сигурността.

Вучич заяви, че фокусът на разговора е бил върху икономиката и търговията, особено когато става въпрос за решаване на въпроса с американските мита.

Той добави, че двамата са разгледали и възможността за нови инвестиции, сътрудничество в областта на енергетиката и новите технологии, както и перспективите, предоставяни от механизма на стратегическия диалог между Сърбия и САЩ.

„Подчертах също, че Сърбия е ангажирана със запазването на мира и стабилността като предпоставка за всеки по-нататъшен напредък и по-добър живот за всички граждани, като изразих благодарност за ролята на Съединените американски щати в защитата на сигурността на сръбския народ в Косово и Метохия, както и за техния принос в диалога между Белград и Прищина. Същевременно оценяваме и подкрепата на САЩ по пътя ни към пълноправно членство в Европейския съюз, което е една от стратегическите цели на нашата страна“, каза Вучич.

Вучич допълни, че е провел "открит и честен диалог с Рубио, основан на взаимно доверие и уважение, което представлява най-добрият път към укрепване на партньорството между Сърбия и Съединените щати".

„Уверен съм, че отношенията ни ще получат още по-силен тласък в бъдеще, за наша взаимна полза и в интерес на мира, стабилността и просперитета“, подчерта Вучич.

Сръбският президент информира в друга своя публикация в Инстаграм, че е разговарял и с президента на Кипър Никос Христодулидис "по всички важни двустранни въпроси, както и за европейския път на Сърбия", като го нарече "голям приятел на Сърбия".