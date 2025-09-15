Неизвестни поставиха на сръбското посолство в Хага знаме на разформированата Армия за освобождение на Косово

Няколко неизвестни извършители поставиха вчера знаме на разформированата Армия за освобождение на Косово на входната врата на посолството на Сърбия в Хага, Нидерландия, съобщи Танюг, като се позова на сръбското министерство на външните работи.

Отправени са били също така обиди към работещите в посолството на национална основа.

Инцидентът е станал вчера следобед, когато автомобил паркирал пред дипломатическата мисия, а от него слезли няколко лица и поставили знамето.

Етнически албанци от Косово и диаспората протестираха вчера в Хага, където е базиран Специалният съд за Косово, с искане за справедливост за бивши командири на АОК.

От посолството посочиха, че участващите в протеста са отправяли обиди при преминаването си покрай сръбското посолство.

Представители на дипломатическата мисия са информирали компетентните органи, които са заявили, че ще започне разследване и ще бъде засилено полицейското присъствие около сградата.

Днес пред Специалния съд за Косово започва представянето на доказателствата на отбраната по делото срещу бившия косовски президент Хашим Тачи и още трима бивши командири на АОК – Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи, обвинени във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г.