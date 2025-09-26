Черногорският президент Яков Милатович покани Антонио Гутериш да посети Подгорица

site.btaЧерногорският президент Яков Милатович покани Антонио Гутериш да посети Подгорица
Черногорският президент Яков Милатович отправи официална покана към генералния секретар на ООН Антонио Гутериш да посети страната по повод предстоящата 20-годишнина от членството на Черна гора в организацията, предаде МИНА. Поканата беше отправена по време на срещата между двамата късно снощи в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщи черногорската президентска администрация, цитирана от агенцията.
Милатович подчерта, че срещата е била възможност лично да изрази подкрепа за инициативите на Гутериш, свързани с реформата на системата на ООН.
„Организацията е изправена пред големи предизвикателства и реформата е необходима, за да бъде тя готова да посрещне бъдещите изпитания“, заяви той.
По думите му Черна гора остава твърдо ангажирана с мултилатерализма, диалога и изграждането на мостове между държавите. Милатович благодари на генералния секретар за подкрепата, която различни програми на ООН оказват на страната в сферата на икономическото развитие и демократичното укрепване.
Милатович припомни, че юбилеят на членството на Черна гора в ООН ще бъде отбелязан догодина и подчерта значението на подобни послания от малка, но ангажирана държава. В изявлението си след срещата той акцентира и върху основната цел на външната политика на Черна гора – присъединяване към Европейския съюз до 2028 г.
„Вратите са отворени за нас. От нас зависи да реализираме реформите. Топката е в наше поле“, каза Милатович.
Той призова всички политически сили в страната да се обединят около европейския път, определяйки го като ключова идея, която трябва да надхвърли разделенията.
/ПК/
