Първото издание на най-голямото изложение на сертифицирани български биопроизводители започва във Велико Търново

Първото издание на най-голямото изложение на сертифицирани български биопроизводители в страната започва днес във Велико Търново и ще продължи до неделя, 28 септември. Националният Био фест ще се проведе в парк "Марно поле" и ще представи широка гама от био и натурални храни, напитки, козметика, суровини и материали, произведени в България, съобщиха организаторите от Министерството на земеделието и храните.

Програмата на изложението е насочена към цялото семейство и включва разнообразни активности, които съчетават полезното с приятното. Посетителите ще могат да разгледат и опитат българското биопроизводство чрез безплатни дегустации.

Кулинарни демонстрации ще представят Ути Бъчваров, д-р Енджи Касабие и шеф Ивайло Иванов. Фестивалната програма започва с участието на Ути Бъчваров, който в първия ден ще приготви на живо огромна традиционна българска баница, изцяло с биопродукти.

Съботният ден е поверен на шеф Таньо Шишков, който ще направи кулинарно шоу с био десерти и конфитюри, а д-р Енджи Касабие - един от най-известните специалисти по здравословно хранене, ще покаже на практика защо биохраните са по-здравословни от конвенционалните. Д-р Касабие ще говори и за връзката между емоциите и храната.

В неделя шеф Ивайло Иванов, Ана-Мария и Злати ще приготвят автентичен биокачамак, а шеф Иванов ще разкаже за консервирането на биохрани. Биляна Йотовска ще изнесе открита лекция на тема "Биохранене за всеки ден".

За малките гости са предвидени образователни и творчески работилници, посветени на природата, устойчивостта и здравословния начин на живот.

В неделя Ники Кънчев ще проведе шоуто "Надиграй Кънчев" с био игри и награди.

Фестивалът предвижда и богата музикална програма. Трите дни ще има цигулка в парка с Виктор Котенко. В петък вечер Яница Русева и бенд ще изнесат концерт на фестивалната алея, а на сцена "Летен театър" Васил Найденов ще закрие първия ден от събитието. В събота на парковите алеи и сцена "Летен театър" ще излязат учениците от оркестър Junior Band при Средно училище "Емилиян Станев" във Велико Търново, а след тях на сцената ще се качи Графа.

По време на фестивала ще бъдат връчени първите Годишни награди за биопроизводители на България в различни категории, както и отличия за общини с най-значим принос в развитието на биопроизводството и биохраненето у нас.