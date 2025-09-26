Честваме успението на свети апостол и евангелист Йоан Богослов

Свети Йоан Богослов е един от учениците на Иисус Христос, които Той, след възкресението Си, изпратил да проповядват Неговото учение и затова ги нарекли апостоли.

Свети Йоан е написал и едно от четирите повествования за живота и дейността на Спасителя, наричани евангелия, т. е. благовестия, затова се нарича и евангелист. А понеже евангелието му съдържа много важни верови, богословски истини, при това изразени с ясни понятия, той пръв в историята на Църквата е наречен и Богослов.

Заедно с брата си Яков младият Йоан помагал на баща си Зеведей да ловят риба за препитание на семейството им. Когато веднъж Иисус Христос минавал край брега на Генисаретското (наричано още Галилейско или Тивериадско) езеро, той видял бащата и двамата млади мъже да кърпят рибарските си мрежи.

Учителят съзрял в тях чистотата и жаждата на душите им за истинско богопознание и ги призовал да тръгнат с Него. Те веднага оставили баща си, мрежите, кораба и тръгнали. Оттогава непрекъснато били със Спасителя. И майка им Саломия също била сред жените, които подпомагали делото на Христос.

Заедно с апостол Петър двамата братя присъствали на три важни събития: възкресяването на дъщерята на Яир, преображението на Богочовека на планината Тавор и молитвата Му в Гетсиманската градина. На Тайната вечеря Йоан седял до самия Иисус, а на Голгота, когато висял на кръста, Спасителят поверил Своята майка на грижите на свети Йоан.

До успението на света Богородица Йоан проповядвал в Йерусалим. След това отишъл в град Ефес, Мала Азия. Там проповядвал и привлякъл много хора към вярата в Иисус Христос, а накрая написал евангелието си, Откровението и три послания.

Учил всички да имат любов към Бог и към хората, защото, както той пише: “Бог е любов”.

Упокоил се в дълбока старост в последните години на първи век.