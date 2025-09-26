Общинският съвет в Тетевен ще разгледа предложение за осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности през учебната 2025/2026 година. Точката е част от дневния ред за заседанието, публикуван на сайта на администрацията.

Внесени са искания от директорите на три детски градини, две начални и пет основни училища, както и от двете професионални гимназии в града за осигуряване на специалисти. Предложението на заместник-кмета Борис Врабевски е те да бъдат от Ресурсния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование в Ловеч.

На заседанието ще бъде разгледано и предложение относно настъпила промяна в броя на децата и учениците в детските градини и училищата в общината и необходимост от изменение и допълнение на решение на Общинския съвет от август т.г., с което се утвърждава съществуването на слети и маломерни паралелки.

Други докладни са за кандидатстване с проектни предложения за финансиране на два проекта по Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. Вносител е заместник-кметът на Общината Тони Стоев.

Съветниците ще се произнесат и дали директорът на болницата д-р Михаил Николовски да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Тетевен”.

На заседанието ще бъдат определени още минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа.

На вниманието на съветниците са и годишният отчет за изпълнението на бюджета на Община Тетевен за 2024 г.; отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30 юни 2025 г.; предложения за изработване на подробен устройствен план на имоти в село Градежница и в Тетевен; отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на общината.

За финала на заседанието са предвидени изказвания, питания, становища и предложения на граждани.