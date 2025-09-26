В Кюстендил започва традиционният Празник на плодородието

Празник на плодородието ще се състои в Кюстендил от днес до неделя, съобщиха за БТА от отдел "Култура и духовно развитие" на Община Кюстендил. На 26, 27 и 28 септември площад "Велбъжд" и централната градска част ще се превърнат в сцена на изкуството, в градина на изобилието и в пъстър калейдоскоп от емоции, отбелязаха от общината.

Традиционно в трите дни ще се състоят изложение на художествено аранжирани шатри с плодове и зеленчуци, подготвени от местните читалища, улица на занаятите под надслов "Живите места в Кюстендилско", базар на производители. Ще има зона за храни и напитки и кът за почивка, рисуване на открито. Предвидени са творчески ателиета, работилници, забавни анимации и "Олимпийски плодородни игри".

Организаторите са заложили и на богата музикална програма, която включва концерт на Иван Шопов и Теодосий Спасов, който ще вплете джаз, електронни и народни ритми в едно, голям празничен концерт с Тино, Роби и Криско, както и фолклорни изпълнения.

Това е 17-ото издание на фестивала.