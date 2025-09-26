Актуализация на разчета за финансиране на капиталови разходи ще разгледат общинските съветници в Кърджали

С бюджета на общината, средствата от Европейския съюз, както и с актуализация на списъка с проектите с възможност за предоставяне на безлихвени заеми и на разчета за финансиране на капиталови разходи са свързани част от точките на днешното заседание на Общински съвет – Кърджали. Това пише в публикуваната на интернет страницата на общинската администрация покана за заседанието.

Пред съветниците ще бъде представена информация за изпълнение на плана за финансово оздравяване на Общината за първото полугодие на 2025 г. Ще бъдат гласувани промени в Правилника за устройството и дейността на общинското предприятие "Паркинги, гаражи и зони за паркиране". Промяната предвижда длъжността "директор" на т.нар. синя зона да стане мандатна със срок от три години. Освен "Спортист на годината", да бъде определян и отличаван и "Отбор на годината", гласят промените в Правилника за удостояване със званието "Почетен гражданин на община Кърджали" и за награждаване с морални и материални награди.

Точка в дневния ред е посветена на констатиран недостиг на вода и липса на резервни водоизточници в няколко села и махали в община Кърджали.

С именуването на новоизградената детска градина в кв. "Възрожденци" е свързана друга точка в дневния ред на заседанието. На него ще бъдат одобрени кандидати за членове на Съвета на директорите на "Пазар на производителите – Кърджали" ЕАД.

Голяма част от точките в дневния ред са свързани с разрешения за изработване на подробни устройствени планове, както и за продажба на имоти на територията на общината.

Общинските съветници ще гласуват също отпускането на парични помощи за лечение на тежко болни, както и за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие.