Над 170 певци от България, Молдова и Украйна ще се включат в Международния фестивал за популярна песен „Есенни шуменски вечери“

Над 170 певци от България, Молдова и Украйна ще се включат в 12-ото издание на Международния фестивал за популярна песен „Есенни шуменски вечери“, съобщиха от библиотеката на Народно читалище „Добри Войников – 1856“, което организира събитието съвместно с общинската администрация в града.

Официалното откриване на двудневния фестивал ще е пред сградата на културната институция на 27 септември.

Участниците от различните категории ще изявят таланта си пред жури, чийто председател ще е Хайгашод Агасян, а членове - проф. Николай Андриянов, поетът Димитър Христов и вокалният педагог Евелина Палакова.

Първият панел от конкурсната програма на 27 септември ще започне в концертната зала на читалището, веднага след откриването на фестивала и ще продължи до късните следобедни часове на деня. Организаторите на събитието канят малко по-късно шуменци да присъстват на концерт, който ще бъде изнесен на открита сцена пред читалището, с участието на групите Tornado, M.A.R.G.O. и Out of Tune.

Фестивалът ще продължи с прослушвания на участниците и на 28 септември, като е предвидено победителите в него да бъдат наградени в късните часове на деня. За тях са предвидени плакети, грамоти и парични награди.

Входът за всички фестивални дни, за рок концерта и за церемонията по награждаването е свободен, допълват от библиотеката на читалището в Шумен.

Над 20 бяха подадените заявки за участие в 12-ото издание на Международния фестивал на популярната песен „Есенни шуменски вечери“ към началото на септември.