ФНА и световните агенции: Четирима души загинаха в резултат на лошото време във Филипините, а 400 000 бяха евакуирани

Заради съчетанието на мусон и на два тропически циклона 400 000 души бяха евакуирани във Филипините, съобщи днес Националният съвет за намаляване и управление на риска от бедствия, цитиран от Филипинската новинарска агенция (ФНА) и от Франс прес.

В сводка към 6 часа сутринта Националният съвет поясни, че от трите природни феномена са засегнати общо 1 212 712 души в 2472 барангая (барангай е най-малката териториално-административна единица във Филипините – бел. ред.) в 11 региона – Илокос, Кагаян, Административен регион Кордилери, Централен Лусон, Национален столичен регион, Калабарсон, Мимаропа, Бикол, Западни Висаи, полуостров Замбоанга и автономния регион Бангсаморо в мюсюлманско Минданао.

Досега властите са потвърдили смъртта на 4 души, но има информации за 14 жертви на лошото време в страната. Има и данни за 17 ранени и за двама души, които са в неизвестност.

Стихиите са насели щети на 3831 сгради, от които 3607 са частично повредени, а 224 са напълно разрушени.

Нанесените щети по инфраструктурата и селското стопанство са оценени съответно на 794,8 милиона филипински песос и 38,5 милиона филипински песос.

