Цената за паркиране в синя зона в Хасково да се увеличи от един на два лева, ще обсъжда Общинският съвет

Цената за паркиране за час в синя зона в Хасково да се увеличи от един на два лева. Това ще обсъжда на свое редовно заседание Общинският съвет в Хасково. Проектът за дневен ред и докладните – общо 46, са публикувани на сайта на институцията.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред и при използването на пътни превозни средства и осигуряване на безопасност на движението бе внесен и на предходно заседание на Общински съвет на 25 юли, но тогава вносителят й -кметът на Хасково Станислав Дечев го изтегли от дебата с мотив, че е необходима по-солидна финансова обосновка за промените.

Двойното увеличение на тарифата за престой, което бе подложено и на обществено обсъждане, се мотивира с нарастващите материално-технически и административни разходи за поддържане на системата за паркиране. Предлага се още да отпадне досегашната възможност за паркиране по месторабота. Въвежда се обаче краткосрочен престой от 30 минути, което ще струва един лев. Ако общинските съветници дадат съгласие, годишната цена за „синя зона“ от 540 лева ще стане 840 лева. Въвежда се и нова възможност за тримесечен абонамент на цена 225 лева.

Съветниците ще дебатират по общо 20 изменения и допълнения на общински правилници и наредби. Обсъдено ще бъде изпълнението на бюджета на общината до края на миналата година, както и утвърждаването на четири маломерни паралелки за тази учебна година – по една в две училища в Хасково и две в Основно училище „Христо Ботев“ в село Динево.

Друго предложение е улица „Лира“ в ж. к. Орфей да бъде преименувана на името на поета Ивайло Балабанов (1945- 2021 г.) Балабанов бе предложен да бъде избран и посмъртно за почетен граждани, но това не бе прието при гласуване на предишната сесия.

Ще се обсъжда актуализиране на плана за общинските концесии до 2027 година. Други докладни са свързани с разпореждане с общинско имущество.