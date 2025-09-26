Общинският съвет в Кайнарджа ще реши дали Общината да сключи договор за кредит с Фонд ФЛАГ

Община Кайнарджа може да сключи договор за кредит с Фонд ФЛАГ за реализацията на проект за изграждане на Център за достъп до услуги по мярка за подкрепа „Насърчаване на равнопоставеността – Здраве и приобщаващо образование за всички (ЗОВ II)“ на Швейцарско-българската програма за сътрудничество „Втори принос“. Точката е част от проекта за дневен ред на редовното заседание на съвета, съобщиха от общинската администрация. Според докладната записка към точката максималният размер на заема е 750 000 лева. Срокът на погасяване е до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, без такса за предсрочно погасяване.

Общинските съветници трябва да решат дали Община Кайнарджа да участва като партньор на Регионално управление на образованието - Силистра по проект „Достъп до образование за всяко дете“. Основната цел на проекта е постигането на максимален обхват на децата и учениците в предучилищното и в училищното образование и намаляване дела на отпадналите и преждевременно напусналите образование.

В дневния ред на заседанието са залегнали още приемане на Наредба за управление на дейности по отпадъците на територията на общината и продажба на имоти в селата Добруджанка и Чолаково.