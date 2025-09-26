Подробно търсене

Иво Тасев
Външният министър на Украйна обсъди с канадската си колежка укрепването на украинската отбрана и засилването на натиска върху Русия
Украинският външен министър Андрий Сибиха в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН, 24 септември 2025 г. Снимка: АП/Yuki Iwamura
Ню Йорк,  
26.09.2025 06:59
 (БТА)
Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига се срещна с канадската си колежка Анита Ананд в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде Укринформ.

Украинският топдипломат изнесе подробности от разговорите в социалната мрежа "Екс". 

"Продуктивна и съдържателна среща с канадската външна министърка Анита Ананд в Ню Йорк. Сътрудничеството Украйна - Канада остава крепко и аз благодарих на Канада за подкрепата", написа Сибига.

Той отбеляза, че фокусът на разговорите са били укрепването на украинските отбранителни способности, съгласуването на санкциите срещу руския енергиен сектор и други мерки за увеличаване на натиска върху Москва.

 

/ИТ/

