Външният министър на Украйна обсъди с канадската си колежка укрепването на украинската отбрана и засилването на натиска върху Русия

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига се срещна с канадската си колежка Анита Ананд в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде Укринформ.

Украинският топдипломат изнесе подробности от разговорите в социалната мрежа "Екс".

"Продуктивна и съдържателна среща с канадската външна министърка Анита Ананд в Ню Йорк. Сътрудничеството Украйна - Канада остава крепко и аз благодарих на Канада за подкрепата", написа Сибига.

Той отбеляза, че фокусът на разговорите са били укрепването на украинските отбранителни способности, съгласуването на санкциите срещу руския енергиен сектор и други мерки за увеличаване на натиска върху Москва.