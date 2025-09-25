МИНА: Енергийният преход е историческа възможност за Черна гора, каза Милутин Джуканович от Електрическата компания на Черна гора

Според председателя на Съвета на директорите на Електрическата компания на Черна гора (ЕКЧГ - EPCG) Милутин Джуканович ускореното развитие на възобновяемите енергийни източници е единствената ясна визия и историческа възможност, която Черна гора не бива да пропуска, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

При откриването на Конференцията на Черногорския комитет на Международния съвет за големи електрически системи (CG KO CIGRE), състояла се в хотел „Медитеран“ в Бечичи, Джуканович каза, че Електрическата компания на Черна гора има ясна визия за развитие, основаваща се на принципа за производство на енергия на мястото на потребление, максимално използване на водноелектрическата инфраструктура за интегриране на соларни панели, както и въвеждане на системи батерии за укрепване на стабилността на енергийната система.

„Въз основа на инвестиционната политика, която следваме, планираме до 2027 г. да изградим най-малко 650 мегавата нови мощности чрез завършването на вятърния парк „Гвозд“, соларни проекти и други инвестиции“, каза Джуканович.

Той обаче отбеляза, че дори това няма да е достатъчно, защото цената на енергията, получаване чрез въглища, се покачва, и добави, че ново предизвикателство ще бъде въвеждането на Механизма за въглеродно регулиране на границите (мярка на Европейския съюз, част от Зелената сделка – бел. ред.).

Джуканович подчерта, че успехът на енергийния преход зависи особено силно от това Черногорската електроразпределителна система (CEDIS) и Черногорската електропреносна система (CGES) да изпреварят Електрическата компания в изпълнението на инфраструктурните проекти, за да се осигури навременното свързване на нови мощности към мрежата.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)