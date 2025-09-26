„Салон на музите“ започва тази вечер в София, в концертната зала на Централния военен клуб, съобщават организаторите.

„Античните богини – музите, като вдъхновителки и покровителки на творческия заряд и потребността за изразяване на човека, се събират на една сцена – салон, за тържествен празник и изява на едни от най-добрите артистични таланти в България. Създава се среща с високо естетическо съдържание за изпълнение на живо – на музикално, певческо, танцово, актьорско, поетично, изобразително изкуство. Новаторската форма на изпълнение в този артистичен „Салон“ представлява пряко съприкосновение за почитаемата публика. Жанровете – от Ренесанса до съвременността, са прецизно изработени с цел да представят най-ярките творби на епохите в развитието на човешката култура“, коментират организаторите.

Откриващото събитие е наречено „Любящата и даряващата слава музи“ и е с участието на Аглея Канева и Александър Вичев - перкусиионно дуо маримбми, Албена Казанджиева и други.

На 22 октомври „Танцуващата и жизнерадостната музи“ представя Веса Тонова. За сила, красота и вдъхновение с примабалерината ще разговаря Георги Тошев. Участват музикантите Росен Захариев, Веселин Веселинов-Еко, Светлана Иванова, Димитър Горчаков.

„Небесната, пеещата и хубавогласната музи“, на 27 ноември, е с участието на Георги Милков, който ще чете откъси от книгата си „Носорог в банята”. Музикалната част е с Милица Гладнишка и „Лисицата и котараците”, Николай Воденичаров-Никеца, Иван Велчев, Росен Захариев, Веселин Веселинов-Еко, Светлана Иванова, Димитър Горчаков.

„Музика и поезия за нашите деца“ представя Росен Захариев, Светлана Иванова, Димитър Горчаков, братя Владигерови, Мари Андонова на 13 декември. Румен Григоров ще чете стихове на Пенчо Славейков.

Финалното събитие е на 21 декември – „Многопесенната и радващата музи“, с Росен Захариев, Веселин Веселинов-Еко, Милен Кукошаров, Светлана Иванова, Димитър Горчаков, Зорница Радионова, Йосиф Радионов, Кристиян Чернев.

/ДД