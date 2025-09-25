ХИНА: Достойната заплата в Хърватия трябва да бъде 2025 евро според синдикален лидер

Достойната месечна заплата в Хърватия трябва да бъде 2025 евро нето, за да покрие разходите от храна до социален живот, каза днес Марио Ивекович, лидер на Новия синдикат, по случай Деня на достойната заплата, предаде хърватската агенция ХИНА.

Достойната заплата гарантира покриване на разходите за живот, включително храна, жилище, транспорт, здравеопазване и образование на децата, обясни Ивекович на пресконференция на Хърватската коалиция за достойна заплата.

Той добави, че се работи по подобряване на методологията за изчисляване и изрази надежда, че Хърватия - единствената страна членка на ЕС с конституционно установена достойна работна заплата – скоро ще има официално обявен размер на достойната заплата. Настоящото изчисление на съюза е ориентировъчно и не е обвързващо.

Ивекович отбеляза напредък: съотношението между минималната работна заплата и достойната заплата се е увеличило от 27% преди седем-осем години до почти 40% днес, като се очаква по-нататъшен растеж. За сравнение, съседните страни остават на 25-30%, дори тези, които се присъединиха към ЕС преди Хърватия.

Той похвали продължаващите усилия на правителството за повишаване на заплатите и изрази надежда, че то ще изпълни предизборното си обещание за минимална брутна заплата от 1250 евро до края на мандата си.

Марина Палчич, председател на Независимия съюз на хърватските работници, отбеляза, че достойното заплащане се отнася за пълно работно време, осигурява нормални резултати от труда и позволява на работещите социален живот и почивка, което често се пренебрегва.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)