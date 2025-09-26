Общинският съвет в Сухиндол ще се запознае с одитния доклад на Сметната палата за консолидирания финансов отчет на Общината за 2024 г.

Общинският съвет в Сухиндол ще се запознае с одитния доклад на Сметната палата за консолидирания годишен финансов отчет на Общината за 2024 година. Това е записано в дневния ред за днешното му редовно заседание, публикуван в официалната интернет страница на общинската администрация.

На сесията ще бъде разгледана информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средствата от Европейския съюз и изпълнението на капиталовите разходи за първото полугодие на тази година. Общинските съветници ще гласуват актуализирано разпределение на промените по приходната и разходната част на бюджета за 2025 година към 30 юни и промяна на капиталови разходи по обекти. Ще бъде обсъдена компенсираща промяна на капиталови разходи по бюджета на община Сухиндол по функции, дейности и параграфи.

Общинският съвет ще гласува увеличаване броя на децата в детска ясла „Осми март“ в Сухиндол. Ще бъде разгледано и предложение за учебната 2025/2026 година в Средно училище „Св. Климент Охридски“ в Сухиндол да се формират паралелки, броят на учениците в които е под определения минимум.

Една от точките в дневния ред е свързана с оправомощаване на представител в Общото събрание на Асоциацията по ВиК. Друга е за определяне на равностойни имоти от Общински поземлен фонд, които да бъдат предоставяни за подпомагане на земеделски производители. Ще бъде разгледано и допускане за изработване на Частично изменение на Общия устройствен план на Община Сухиндол и разрешение за изработване на подробен устройствен план за промяна на предназначението на имоти в землището на Сухиндол и село Коевци.