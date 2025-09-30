Българската телеграфна агенция сключи договор за партньорство с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Българската телеграфна агенция (БТА) сключи договор за партньорство с Пловдивския университет (ПУ) „Паисий Хилендарски“. Договорът беше подписан от генералния директор на БТА Кирил Вълчев и ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Румен Младенов.

„Удовлетворен съм от сключването на сътрудничество между Пловдивския университет и Българската телеграфна агенция, медия, създадена преди повече от един век, една устойчива и принципна информационна агенция, за която в държавата ни има отделен закон. Въпросът за дезинформацията и лъжливите новини е особено актуален в нашето съвремие. Похвално е, че през цялото си съществуване, Българската телеграфна агенция винаги е държала на важните журналистически принципи, заложени в нейната мисия и визия.“ Това каза проф. д-р Младенов в словото си на подписването днес.

Той посочи, че ПУ цени високо усилията на БТА от последните години да се превърне на практика в обществена, а не само в държавна медия и че подобни сътрудничества успешно подпомагат усилията на всички държавни институции. „БТА е една от най-дълголетните действащи медии в България и е трибуна за постиженията на нашите висши училища при това обективно и без компромис. Защото това е функцията на медията – да бъде коректив, а не само проводник на информация“, каза той и добави, че в тяхната Alma Mater силно вярват, че постиженията, знанието и обективността са общите принципи, по които с БТА гледат на света и които се нуждаят основно от публичност и разгласа.

"Това е 49-тото споразумение за партньорство на БТА с български университет. Всъщност знаем, че университетите са общо 51. Остават ни още два, с които се надяваме до месец да имаме такива споразумения. Но специално за Вашия университет споразумението има особено значение. Защото след Софийския университет „Св. Климент Охридски“ той е вторият не само по големина, но и като присъствие в българския обществен и образователен живот, университет“, каза Кирил Вълчев.

По този повод той подари на проф. д-р Румен Младенов разпечатка на статия, публикувана от БТА през 1961 година, в която е публикувана новината за създаването на Пловдивския университет. Генералният директор на агенцията подари на ректора на ПУ и още няколко разпечатки на новини от 70-те години, които са свързани с дейността на университета, брой на списание ЛИК, което отбелязва своята 60-годишнина, медалът на Монетния двор на Българската народна банка и пощенската марка, издадена от Български пощи по повод 125-годишнина на БТА. „Като Ви подарявам тези извадки от нашите архиви, да напомним, че Вашият патрон казва, че да се познават случилите се по-рано в този свят неща и делата на ония, които са живели на Земята, е не само полезно, но и твърде потребно. А ние пък трябва да се погрижим бъдещите поколения да имат свидетелства, какво е правил университетът. Днешните новини се превръщат в историята утре“, уточни Вълчев.

Той посочи, че договорът предвижда системни публикации за дейността на университета, както и че част от статиите ще бъдат превеждани и на английски език. От друга страна агенцията разчита да се намерят стажанти от университета, които после да останат на постоянна работа в БТА, каза още Кирил Вълчев.

ПУ „Паисий Хилендарски" е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски". Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт по природоматематически науки. Обявен е за университет през 1972 година. Днес ПУ „Паисий Хилендарски" обучава студенти в повече от 60 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки.

В университета работят над 900 преподаватели и служители, от които 629 висококвалифицирани щатни преподаватели – 92 професори, 217 доценти, 320 асистенти. Обучават се над 17000 студенти от които 4250 са първокурсници в 9 факултета, отговарящи на всички изисквания на Закона за висшето образование.