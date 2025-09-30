До 2029 година проектът за магистрала Русе - Велико Търново трябва да бъде реализиран, каза ръководителят на Представителството на ЕК у нас

Това, което трябва да се случи, е до 2029 година най-късно проектът за магистрала Русе - Велико Търново да бъде реализиран. Трябва да се действа бързо. Това каза ръководителят на Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България Йорданка Чобанова по време на информационен ден, посветен на изграждането на магистрала „Русе – Велико Търново“ в град Бяла, Русенско.

"Проектът е наистина от стратегическо значение за България, но също така и за Европа. Той свързва Балтийско, през Черно море до Егейско море. Проект, който ще направи България силен регионален лидер, ще подобри живота на хората, който ще адресира и много важен въпрос, свързан с обезлюдяването, който ще направи Северна България по-добър притегателен център за инвестиции, за работни места", каза още Чобанова.

Мартин Георгиев, директор на дирекция в Министерството на транспорта и съобщенията, и ръководител на Програма "Транспортна свързаност" 2021 - 2027 отчете, че необходимите средства са осигурени.

"Това, което ние можем да кажем, е, че очакваме до края на годината да разплатим поне 300 млн. лева, което е от много голямо значение за цялостното изпълнение на Програма "Транспортна свързаност". Безвъзмездната помощ, която ние предоставяме за изграждане на този обект - около един млрд. лв., е около 28% от общата стойност, разполагаема по Програма "Транспортна свързаност". Изпълнението на този проект е от значение не само за конкретната инвестиция, а и за цялостното изпълнение на програмата в срока, в който тези средства са разполагаеми за България", каза Георгиев.

Официалната първа копка на магистралата между Русе и Велико Търново беше на 3 декември 2023 година, когато тогавашният министър-председател Николай Денков заяви, че това ще бъде един от основните му приоритети.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов отчете в началото на тази година, че заради льосовата почва проектът ще претърпи промени, но не е заплашен.

В рамките на информационния ден беше представен актуалният строителен напредък по трасето на новоизграждащата се магистрала и техническите решения по строителството. Членът на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Венцислав Атанасов уточни, че археологическите проучвания по трасето няма да забавят строителството. Той добави, че обходът на Бяла, по който се работи в момента, трябва да бъде завършен до средата на 2028 година.

Строителството в момента напредва с темповете, които в момента желаем, каза още инж. Венцислав Атанасов. "Хумусът е отстранен и добрата новина, която е свързана с наличието на льосови почви в района, е, че имаме вече разрешение за строеж и за останалата част от обхода на Бяла, където ще започнем този опитен участък, който е с висок насип с льосов цимент. Разрешението за първия участък, който е от нула до 40-и км, очакваме най-късно до ноември да бъде издадено и там вече да започнат строителните дейности", допълни инж. Венцислав Атанасов.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов отчете, че 8 429 203 лева са изплатените от септември 2023 година насам обезщетения на собственици, чиито имоти са отчуждени за изграждането на автомагистралата между Русе и Велико Търново.