Числеността на доброволното противопожарно формирование в Момчилград ще бъде увеличена, решиха общинските съветници

Увеличение с пет места на числеността на доброволното противопожарно формирование в Момчилград гласуваха на своето заседание общинските съветници в родопската община.

Досега утвърденият брой на „Момчилград – 2016“ бе 15, а броят на доброволците в него – 14. Причина за увеличение капацитета на доброволното формирование са все по-честите пожари и участие на доброволци при потушаване, обясниха за БТА от общинската администрация. Оттам допълниха, че идеята е да има утвърдени места, които при необходимост да бъдат запълвани, а не в момент на ситуация да се предприемат административни стъпки.

Доброволно формирование „Момчилград – 2016“ е едно от вече седемте на територията на област Кърджали. Както останалите шест, така и то, се финансира и обезпечава с лични предпазни средства от държавата. Единствено в ситуация на действие община Момчилград отпуска специализиран автомобил, който да служи на доброволното формирование.