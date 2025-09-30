Подробно търсене

Компании от ЕС плащат на Русия милиарди долара под формата на данъци за внос на втечнен газ, показва проучване на "Грийнпийс"

Марин Милков
Снимка: Stefan Sauer/dpa via AP
Брюксел,  
30.09.2025 13:10
 (БТА)
Русия генерира сериозни приходи от продажбата на втечнен природен газ (LNG) на компании от Европейския съюз. Това установява проучване на екоорганизацията "Грийнпийс" (Greenpeace), цитирано от ДПА.

Въпреки че вносът на руски петрол и въглища в ЕС е практически забранен заради санкциите, наложени след началото на военните действия на Москва в Украйна, а доставките на газ по тръбопроводи рязко намаляха след атаките срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2 през септември 2022 г., вносът на втечнен газ засега остава извън обхвата на санкциите.

Според изчисленията на "Грийнпийс" руската компания "Ямал" (Yamal LNG), основен износител на втечнен природен газ, е реализирала приходи в размер на 40 милиарда долара от износа на синьо гориво за целия свят през периода 2022–2024 г., от които приблизително 9,5 милиарда долара от тази сума са постъпили в руската хазна под формата на данъци.

Компаниите от ЕС са сред основните клиенти на "Ямал", като френската енергийна компания "ТоталЕнерджи" (TotalEnergies) оглавява списъка, следвана от Китайската национална петролна корпорация (CNPC), държавната германска енергийна компания Ес Е Еф Е (SEFE - Securing Energy for Europe) и испанската "Нейчърджи" (Naturgy).

"ТоталЕнерджи" е допринесла с приблизително 2,5 милиарда долара за данъчните приходи на руското правителство, Ес Е Еф Е с 1,45 милиарда долара, а "Нейчърджи" - с 1,25 милиарда долара, сочат оценките на "Грийнпийс".

С общите 9,5 милиарда долара приходи от данък печалба от износа на втечнен природен газ Москва би могла да финансира приблизително 271 000 бойни дрона "Шахед", 2686 бойни танка T-90M или 9,5 милиона 152-милиметрови артилерийски снаряда, отчита екологичната организация.

Посоченото количество артилерийски снаряди съответства на приблизително три години от настоящото годишно производство на Русия от 3 милиона снаряда.

Броят на бойните дронове е 271 пъти по-голям от количеството, използвано от Русия срещу Украйна за една седмица, подчертава "Грийнпийс".

