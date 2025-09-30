Жители на осем общини в Пловдивска област ще бъдат изследвани безплатно чрез кампанията „Здраве близо до теб“ на Областната администрация. Това съобщи областният управител Христина Янчева, под чийто патронаж е инициативата. Тя се осъществява със съдействието на Медицински център „Фючърмед“.

Инициативата обединява иновациите в здравеопазването и социалните нужди на малките населени места. Нашата основна цел е да покажем на хората, че медицината и здравните грижи са близо до тях и всеки пациент има възможност да се възползва от безплатни профилактични прегледи на базовите показатели, каза проф. Янчева. Кампанията ще продължи два месеца, през които ще бъдат извършени профилактични прегледи в 12 населени места в осем общини от областта на пациенти от рискови групи, включително възрастни хора, хора с хронични заболявания и хора с ограничен достъп до здравни услуги. Предвидено е чрез телемедицинските станции Hubis Telemedicine Station да бъдат прегледани около 1000 души. Със съдействието на кметовете ще има график с предварително записване за изследвания в Перущица, с. Радиново, с. Костиево, с. Цалапица, Съединение, с. Бенковски, с. Долно Воден, Раковски, Куклен, с. Калояново, с. Тополово, с. Царацово.

Изследванията ще се извършват със станцията, която чрез иновативен мобилен начин прави това, което и лекарите, обясни управителят на медицинския център Христо Бучков. На всеки човек ще бъдат измерени 11 показателя, сред които ръст, тегло, индекс на телесна маса, обем на белия дроб, кръвна захар, сатурация, сърдечен ритъм, ЕКГ. Работим по това всички данни да влизат в електронното досие на хората и да стигат веднага до общопрактикуващите лекари, допълни Бучков. Предвидени са и консултация с медицински специалисти и изготвяне на индивидуални здравни препоръки.

Тази кампания е пилотна и ако след анализ резултатите покажат, че хората имат нужда от повече грижа до тях, ще я повторим през пролетта и в други населени места, посочи областният управител. След приключването ѝ ще бъде представен анализ на резултатите. Показваме загриженост към общността и кампанията ще продължи и в останалите 10 общини, защото тя показва, че когато се грижим за хората и сме солидарни, живеем в по-здраво и справедливо общество, каза още Янчева.