Община Неделино да кандидатства с три проектни предложения за развитие на амбулаторни грижи в селата ще обсъдят общинските съветници

Общинският съвет в Неделино ще разгледа днес на редовно заседание предложение Общината да кандидатства с три проектни предложения за развитие на амбулаторни грижи в селата. Това предвижда проектът на дневен ред, публикуван на сайта на местната администрация. Докладните записки са внесени от кмета Боян Кехайов, който предлага на съветниците да дадат разрешение да се кандидатства за „Изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена“ в селата Изглед, Кундево и Гърнати. Те ще бъдат финансирани по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Сред докладните записки, включени в дневния ред, са откриване на процедура за принудително отчуждаване на частен имот за общински нужди - улица, и отдаване под наем на общински недвижим имот чрез публично оповестен конкурс.