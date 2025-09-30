Подробно търсене

Пари Сен Жермен ще бъде без грузинското крило Хвича Кварацхелия за утрешното гостуване на Барселона

Кремена Младенова
Пари Сен Жермен ще бъде без грузинското крило Хвича Кварацхелия за утрешното гостуване на Барселона
Пари Сен Жермен ще бъде без грузинското крило Хвича Кварацхелия за утрешното гостуване на Барселона
снимка: AP Photo/Thibault Camus
Париж,  
30.09.2025 13:00
 (БТА)

Френският Пари Сен Жермен ще бъде без грузинското крило Хвича Кварацхелия за гостуването на Барселона в основната фаза на Шампионската лига в Испания в сряда вечер, съобщи агенция АП.

Кварацхелия беше заменен на полувремето в домакинската победа в събота срещу Осер с контузия в бедрото.

Витиня, който влезе в игра в края на първото полувреме срещу Осер, както и Жоао Невеш, който пропусна последните два двубоя от Лига 1 поради контузия на бедрото, бяха включени в състава на парижани. Невеш отсъстваше, откакто получи контузия в подколянното сухожилие при победата с 4:0 над Аталанта в първия им мач от европейската кампания на Пари Сен Жермен преди две седмици.

Капитанът Маркиньос остана извън сметките поради травма на бедрения мускул.

Пари Сен Жермен се изправя срещу Барселона с намален арсенал и в нападение. Носителят на Златната топка Усман Дембеле и Дезире Дуе все още се възстановяват от контузии.

/КМ/

Свързани новини

29.09.2025 17:10

ФИФА и УЕФА са длъжни да намерят баланс в натоварените футболни календари

Футболните асоциации ФИФА и УЕФА са длъжни да намерят начин за постигане на баланс в международните календари, защото играчите се нуждаят от почивка и възстановяване, призова Съюзът на професионалните футболисти (ФИФПро), цитирайки резултати от
28.09.2025 08:37

Пари Сен Жермен се завърна на победния път с голове на Иля Забарни и Лукас Бералдо срещу Оксер

Иля Забарни и Лукас Бералдо вкараха головете при победа на Пари Сен Жермен с 2:0 над Оксер в мач от шестия кръг на френското първенство по футбол. Така европейските шампиони се реваншираха за поражението от Олимпик Марсилия преди пет дни. Пари Сен

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:19 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация