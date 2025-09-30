Пари Сен Жермен ще бъде без грузинското крило Хвича Кварацхелия за утрешното гостуване на Барселона

Френският Пари Сен Жермен ще бъде без грузинското крило Хвича Кварацхелия за гостуването на Барселона в основната фаза на Шампионската лига в Испания в сряда вечер, съобщи агенция АП.

Кварацхелия беше заменен на полувремето в домакинската победа в събота срещу Осер с контузия в бедрото.

Витиня, който влезе в игра в края на първото полувреме срещу Осер, както и Жоао Невеш, който пропусна последните два двубоя от Лига 1 поради контузия на бедрото, бяха включени в състава на парижани. Невеш отсъстваше, откакто получи контузия в подколянното сухожилие при победата с 4:0 над Аталанта в първия им мач от европейската кампания на Пари Сен Жермен преди две седмици.

Капитанът Маркиньос остана извън сметките поради травма на бедрения мускул.

Пари Сен Жермен се изправя срещу Барселона с намален арсенал и в нападение. Носителят на Златната топка Усман Дембеле и Дезире Дуе все още се възстановяват от контузии.