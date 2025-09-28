Подробно търсене

Пари Сен Жермен се завърна на победния път с голове на Иля Забарни и Лукас Бералдо срещу Оксер

Ивайло Георгиев
Снимка: AP Photo/Thibault Camus
Париж,  
28.09.2025 08:37
 (БТА)

Иля Забарни и Лукас Бералдо вкараха головете при победа на Пари Сен Жермен с 2:0 над Оксер в мач от шестия кръг на френското първенство по футбол. Така европейските шампиони се реваншираха за поражението от Олимпик Марсилия преди пет дни.

Пари Сен Жермен е лидер в класирането с 15 точки и три пред Марсилия, Монако, Олимпик Лион и Страсбург. Лион може да изравни шампионите с победа над Лил, който пък е с още две точки пасив. 

"Хубавото е, че успяхме да се върнем на шампионския път. Важно беше да спечелим и го направихме с добра игра. Радвам се и за това, че отбелязах едно от попаденията тук, на "Парк де Пренс". Това беше първият ми гол за отбора и съм доволен", заяви Забарни за Ligue 1+. 

Украинецът даде преднина на Пари Сен Жермен в 32-та минута с воле към далечната греда, след като получи топката от Витиня. Минути по-рано стражът на гостите Донован Леон отрази удари от добри положения на Ле Канг-ин и Хвича Кварацхелия.

След почивката бе точен и Бералдо, който се разписа за крайното 2:0 след центриране на Сени Маюлу.

Първенство на Франция по футбол, мачове от шестия кръг на Лига 1: 

Пари Сен Бермен - Оксер         - 2:0
Лориен - Монако                 - 3:1
Тулуза - Нант                   - 2:2

по-късно днес:
Ница - Париж ФК
Анже - Брест
Лил - Олимпик Лион
Метц - Льо Авър
Рен - Ланс

от петък:
Страсбург - Олимпик Марсилия    - 1:2

В класирането води Пари Сен Жермен с 15 точки, следван от Олимпик Марсилия, Монако, Олимпик Лион и Страсбург с по 12, Лил с 10 и други.

/ХБ/

В допълнение

