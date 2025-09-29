Отборите на Рен и Ланс завършиха наравно в двубой от шестия кръг на футболното първенство на Франция

Отборите на Рен и Ланс завършиха 0:0 в двубой от шестия кръг на футболното първенство на Франция.

Гостите останаха с 10 души на терена още в първата минута на мача. Жонатан Гради беше изгонен, след като влезе остро в краката на Секо Фофана и получи директен червен картон.

Дори и с човек повече, Рен не успя да създаде добри положения пред вратата на своите гости.

Тимът на Ланс уцели греда чрез Адриен Томасон в 59-ата минута, но не успя да стигна до попадение.

Рен събира 9 точки и е на осмо място, а Ланс е с точка повече на седмата позиция в класирането на Лига 1.

Първенство на Франция по футбол, мачове от шестия кръг на Лига 1: Ница - Париж ФК - 1:1 Анже - Брест - 0:2 Лил - Олимпик Лион - 0:1 Метц - Льо Авър - 0:0 Рен - Ланс - 0:0 от събота: Пари Сен Жермен - Оксер - 2:0 Лориен - Монако - 3:1 Тулуза - Нант - 2:2 от петък: Страсбург - Олимпик Марсилия - 1:2 В класирането водят Пари Сен Жермен и Олимпик Лион с 15 точки, следвани от Олимпик Марсилия, Монако и Страсбург с по 12, Лил и Ланс с по 10 и други.