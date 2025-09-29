Подробно търсене

Отборите на Рен и Ланс завършиха наравно в двубой от шестия кръг на футболното първенство на Франция

Ива Кръстева
Отборите на Рен и Ланс завършиха наравно в двубой от шестия кръг на футболното първенство на Франция
Отборите на Рен и Ланс завършиха наравно в двубой от шестия кръг на футболното първенство на Франция
снимка: AP Photo/Thibault Camus
Рен,  
29.09.2025 08:42
 (БТА)

Отборите на Рен и Ланс завършиха 0:0 в двубой от шестия кръг на футболното първенство на Франция.

Гостите останаха с 10 души на терена още в първата минута на мача. Жонатан Гради беше изгонен, след като влезе остро в краката на Секо Фофана и получи директен червен картон.

Дори и с човек повече, Рен не успя да създаде добри положения пред вратата на своите гости.

Тимът на Ланс уцели греда чрез Адриен Томасон в 59-ата минута, но не успя да стигна до попадение.

Рен събира 9 точки и е на осмо място, а Ланс е с точка повече на седмата позиция в класирането на Лига 1.

Първенство на Франция по футбол, мачове от шестия кръг на Лига 1: 
Ница - Париж ФК                 - 1:1
Анже - Брест                    - 0:2
Лил - Олимпик Лион              - 0:1
Метц - Льо Авър                 - 0:0
Рен - Ланс                      - 0:0

от събота:
Пари Сен Жермен - Оксер         - 2:0
Лориен - Монако                 - 3:1
Тулуза - Нант                   - 2:2

от петък:
Страсбург - Олимпик Марсилия    - 1:2

В класирането водят Пари Сен Жермен и Олимпик Лион с 15 точки, следвани от 
Олимпик Марсилия, Монако и Страсбург с по 12, Лил и Ланс с по 10 и други.

/ИК/

