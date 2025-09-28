Олимпик Лион надигра Лил при гостуването си във френската Лига 1 и се изравни на върха с ПСЖ

Отборът на Олимпик Лион спечели много ценна победа при гостуването си на Лил с 1:0. Победното попадение в шестия кръг на френската Лига 1 бе дело на Тайлър Мортън в 13-ата минута, като той се възползва от асистенция на Нокилас Таляфико. В 72-рата минута от пейката бе изгонен с червен картон треньорът на Лил Брюно Женезио заради непрекъснатите си претенции към съдийските отсъждания. Матиас Фернандес-Пардо направи пропуска за Лил в последната минута на мача. Олимпик Лион се изравни с шампиона ПСЖ в челото на класирането, като двата тима имат по 15 точки. Лил е шести с 10 точки.

Брест надигра Анже с 2:0 при гостуването си. Мачът бе решен още преди почивката с попадения на Реми Лабо Ласкари и Ромен Дел Кастило за гостите. Брест е на девето място със седем точки, Анже е предпоследен с 5.

Метц и Льо Авър направиха тъжно 0:0 в дерби на дъното. Това остави Метц на последното 18-о място със само две точки, а Льо Авър е три позиции по-нагоре с пет.

Първенство на Франция по футбол, мачове от шестия кръг на Лига 1:

Ница - Париж ФК - 1:1 Анже - Брест - 0:2 Лил - Олимпик Лион - 0:1 Метц - Льо Авър - 0:0 по-късно днес: Рен - Ланс от събота: Пари Сен Жермен - Оксер - 2:0 Лориен - Монако - 3:1 Тулуза - Нант - 2:2 от петък: Страсбург - Олимпик Марсилия - 1:2 В класирането водят Пари Сен Жермен и Олимпик Лион с 15 точки, следвани от Олимпик Марсилия, Монако и Страсбург с по 12, Лил с 10 и други.