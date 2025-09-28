Подробно търсене

Олимпик Лион надигра Лил при гостуването си във френската Лига 1 и се изравни на върха с ПСЖ

Христо Бонински
Олимпик Лион надигра Лил при гостуването си във френската Лига 1 и се изравни на върха с ПСЖ
Олимпик Лион надигра Лил при гостуването си във френската Лига 1 и се изравни на върха с ПСЖ
Снимка: AP Photo/Laurent Cipriani
Лил,  
28.09.2025 20:16
 (БТА)

Отборът на Олимпик Лион спечели много ценна победа при гостуването си на Лил с 1:0. Победното попадение в шестия кръг на френската Лига 1 бе дело на Тайлър Мортън в 13-ата минута, като той се възползва от асистенция на Нокилас Таляфико. В 72-рата минута от пейката бе изгонен с червен картон треньорът на Лил Брюно Женезио заради непрекъснатите си претенции към съдийските отсъждания. Матиас Фернандес-Пардо направи пропуска за Лил в последната минута на мача. Олимпик Лион се изравни с шампиона ПСЖ в челото на класирането, като двата тима имат по 15 точки. Лил е шести с 10 точки.

Брест надигра Анже с 2:0 при гостуването си. Мачът бе решен още преди почивката с попадения на Реми Лабо Ласкари и Ромен Дел Кастило за гостите. Брест е на девето място със седем точки, Анже е предпоследен с 5.

Метц и Льо Авър направиха тъжно 0:0 в дерби на дъното. Това остави Метц на последното 18-о място със само две точки, а Льо Авър е три позиции по-нагоре с пет. 

Първенство на Франция по футбол, мачове от шестия кръг на Лига 1: 

Ница - Париж ФК                 - 1:1
Анже - Брест                    - 0:2
Лил - Олимпик Лион              - 0:1
Метц - Льо Авър                 - 0:0

по-късно днес:
Рен - Ланс

от събота:
Пари Сен Жермен - Оксер         - 2:0
Лориен - Монако                 - 3:1
Тулуза - Нант                   - 2:2

от петък:
Страсбург - Олимпик Марсилия    - 1:2

В класирането водят Пари Сен Жермен и Олимпик Лион с 15 точки, следвани от Олимпик Марсилия, Монако и Страсбург с по 12, Лил с 10 и други.

/ХБ/

Свързани новини

28.09.2025 18:00

Ница раздели по точка с новака Париж ФК в мач от френската Лига 1

Отборът на Ница и новакът Париж ФК завършиха с 1:1 в мач от шестия кръг на френската Лига 1. Софиан Диоп отбеляза попадението за домакините след асистенция на Мохамед Шо в 40-ата минута.   Три минути преди края на редовното време съдията отсъди
28.09.2025 08:37

Пари Сен Жермен се завърна на победния път с голове на Иля Забарни и Лукас Бералдо срещу Оксер

Иля Забарни и Лукас Бералдо вкараха головете при победа на Пари Сен Жермен с 2:0 над Оксер в мач от шестия кръг на френското първенство по футбол. Така европейските шампиони се реваншираха за поражението от Олимпик Марсилия преди пет дни. Пари Сен
27.09.2025 22:14

Тулуза и Нант не се победиха в мач с четири гола в Лига 1

Отборите на Тулуза и Нант завършиха 2:2 в мач от шестия кръг на Лига 1. "Канарчетата" на два пъти успяваха да поведат в срещата чрез Майкел Ладо и Люис Льору, но Тулуза два пита изравни с попадения на Ян Гбоо и Арон Донум от дузпа. Тулуза е на
27.09.2025 20:10

Лориен надигра десет души от Монако в Лига 1

Отборът на Лориен се наложи над Монако с 3:1 в домакинството си в шестия кръг на Лига 1. Тимът от княжеството остана още в края на първото полувреме с десет души на терена, след като Тило Керер получи втори жълт картон и напусна терена. Мухамад
27.09.2025 08:31

Михаел Мурийо вкара в добавеното време за победа на Олимпик Марсилия срещу Страсбург

Михаел Мурийо е разписа в добавеното време и Олимпик Марсилия спечели с 2:1 като гост на Страсбург в първи мач от шестия кръг на френското първенство по футбол. Така марсилци се изкачиха начело на класирането с 12 точки, колкото имат още Монако,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:24 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация