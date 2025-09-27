Тулуза и Нант не се победиха в мач с четири гола в Лига 1

Отборите на Тулуза и Нант завършиха 2:2 в мач от шестия кръг на Лига 1. "Канарчетата" на два пъти успяваха да поведат в срещата чрез Майкел Ладо и Люис Льору, но Тулуза два пита изравни с попадения на Ян Гбоо и Арон Донум от дузпа.

Тулуза е на девето място в подреждането със 7 точки, докато Нант е точно над чертата на изпадащите - на 15-а позиция с 5 пункта.



Първенство на Франция по футбол, мачове от шестия кръг на Лига 1:

Лориен - Монако - 3:1 Тулуза - Нант - 2:2 по-късно днес: Пари Сен Бермен - Оксер по-късно днес: Ница - Париж ФК Анже - Брест Лил - Олимпик Лион Метц - Льо Авър Рен - Ланс от петък: Страсбург - Олимпик Марсилия - 1:2 В класирането равни по точки с по 12 са Олимпик Марсилия, Пори Сен Жермен, Монако, Олимпик Лион и Страсбург, следвани от Лил с 10, Ланс с 9 и други.