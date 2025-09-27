Подробно търсене

Тулуза и Нант не се победиха в мач с четири гола в Лига 1

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Fred Scheiber
Тулуза,  
27.09.2025 22:14
 (БТА)

Отборите на Тулуза и Нант завършиха 2:2 в мач от шестия кръг на Лига 1. "Канарчетата" на два пъти успяваха да поведат в срещата чрез Майкел Ладо и Люис Льору, но Тулуза два пита изравни с попадения на Ян Гбоо и Арон Донум от дузпа.

Тулуза е на девето място в подреждането със 7 точки, докато Нант е точно над чертата на изпадащите - на 15-а позиция с 5 пункта. 


Първенство на Франция по футбол, мачове от шестия кръг на Лига 1: 

Лориен - Монако                 - 3:1
Тулуза - Нант                   - 2:2

по-късно днес:
Пари Сен Бермен - Оксер

по-късно днес:
Ница - Париж ФК
Анже - Брест
Лил - Олимпик Лион
Метц - Льо Авър
Рен - Ланс

от петък:
Страсбург - Олимпик Марсилия    - 1:2

В класирането равни по точки с по 12 са Олимпик Марсилия, Пори Сен Жермен, Монако, Олимпик Лион и Страсбург, следвани от Лил с 10, Ланс с 9 и други. 

/ХБ/

Към 22:24 на 27.09.2025 Новините от днес

