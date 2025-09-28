Ница раздели по точка с новака Париж ФК в мач от френската Лига 1

Отборът на Ница и новакът Париж ФК завършиха с 1:1 в мач от шестия кръг на френската Лига 1.

Софиан Диоп отбеляза попадението за домакините след асистенция на Мохамед Шо в 40-ата минута.

Три минути преди края на редовното време съдията отсъди дузпа за игра с ръка на Мойс Бомбито от Ница в наказателното поле. Жан-Филип Красо от столичани се нагърби с отговорността да изпълни наказателния удар и изравни.

След този резултат Париж ФК и Ница са съответно на десето и единадесето място с по седем точки.

Дълбоко в добавеното време Исак Янсон от Ница насочи опасно топката с глава в ъгъла на вратата на гостите, но Обед Нкамбадио направи страхотно спасяване, за да гарантира точката на тима си.



Първенство на Франция по футбол, мачове от шестия кръг на Лига 1:

Ница - Париж ФК - 1:1 по-късно днес: Анже - Брест Лил - Олимпик Лион Метц - Льо Авър Рен - Ланс от събота: Пари Сен Жермен - Оксер - 2:0 Лориен - Монако - 3:1 Тулуза - Нант - 2:2 от петък: Страсбург - Олимпик Марсилия - 1:2 В класирането води Пари Сен Жермен с 15 точки, следван от Олимпик Марсилия, Монако, Олимпик Лион и Страсбург с по 12, Лил с 10 и други.