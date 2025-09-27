Лориен надигра десет души от Монако в Лига 1

Подробно търсене

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Michel Euler
Лориен,  
27.09.2025 20:10
 (БТА)

Отборът на Лориен се наложи над Монако с 3:1 в домакинството си в шестия кръг на Лига 1. Тимът от княжеството остана още в края на първото полувреме с десет души на терена, след като Тило Керер получи втори жълт картон и напусна терена.

Мухамад Бамба откри резултата за домакините в 40-ата минута. Пабло Пажис вкара още два гола за Лориен след почивката за 3:0. В седмата минута на добавеното време Ансу Фати от дузпа реализира почетното попадение за монегаските. Монако пропусна възможността да излезе на първо място, като остана с 12 точки и е трети в подреждането заради голова разлика.  

Първенство на Франция по футбол, мачове от шестия кръг на Лига 1: 

Лориен - Монако                 - 3:1

по-късно днес:
Тулуза - Нант
Пари Сен Бермен - Оксер

по-късно днес:
Ница - Париж ФК
Анже - Брест
Лил - Олимпик Лион
Метц - Льо Авър
Рен - Ланс

от петък:
Страсбург - Олимпик Марсилия    - 1:2

В класирането равни по точки с по 12 са Олимпик Марсилия, Пори Сен Жермен, Монако, Олимпик Лион и Страсбург, следвани от Лил с 10, Ланс с 9 и други. 

/ХБ/

