Лориен надигра десет души от Монако в Лига 1

Отборът на Лориен се наложи над Монако с 3:1 в домакинството си в шестия кръг на Лига 1. Тимът от княжеството остана още в края на първото полувреме с десет души на терена, след като Тило Керер получи втори жълт картон и напусна терена.

Мухамад Бамба откри резултата за домакините в 40-ата минута. Пабло Пажис вкара още два гола за Лориен след почивката за 3:0. В седмата минута на добавеното време Ансу Фати от дузпа реализира почетното попадение за монегаските. Монако пропусна възможността да излезе на първо място, като остана с 12 точки и е трети в подреждането заради голова разлика.

Първенство на Франция по футбол, мачове от шестия кръг на Лига 1:

Лориен - Монако - 3:1 по-късно днес: Тулуза - Нант Пари Сен Бермен - Оксер по-късно днес: Ница - Париж ФК Анже - Брест Лил - Олимпик Лион Метц - Льо Авър Рен - Ланс от петък: Страсбург - Олимпик Марсилия - 1:2 В класирането равни по точки с по 12 са Олимпик Марсилия, Пори Сен Жермен, Монако, Олимпик Лион и Страсбург, следвани от Лил с 10, Ланс с 9 и други.