Михаел Мурийо вкара в добавеното време за победа на Олимпик Марсилия срещу Страсбург

Михаел Мурийо е разписа в добавеното време и Олимпик Марсилия спечели с 2:1 като гост на Страсбург в първи мач от шестия кръг на френското първенство по футбол. Така марсилци се изкачиха начело на класирането с 12 точки, колкото имат още Монако, Пари Сен Жермен, Олимпик Лион и Страсбург.

Абдул Уатара даде преднина на домакините в 49-ата минута, след като се появи в игра на полувремето. Марсилия обаче доминираше в играта и логично не си тръгна с празни ръце. Пиер-Емерик Обамеянг изравни в 78-та минута, а Мурийо бе точен в първата минута на добавеното време на добавка след ъглов удар.

С първия си гол през сезона в Лига 1 Мурийо изкачи Марсилия начело в класирането, но европейският шампион Пари Сен Жермен и Монако имат мачове по-късно днес и могат отново да дръпнат с три точки на Олимпик.

Първенство на Франция по футбол, мачове от шестия кръг на Лига 1: Страсбург - Олимпик Марсилия - 1:2 по-късно днес: Лориен - Монако Тулуза - Нант Пари Сен Бермен - Оксер по-късно днес: Ница - Париж ФК Анже - Брест Лил - Олимпик Лион Метц - Льо Авър Рен - Ланс * Равни по точки с по 12 са Олимпик Марсилия, Монако, Пари Сен Жермен, Олимпик Лион и Страсбург, следвани от Лил с 10, Ланс с 9 и други.