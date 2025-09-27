Подробно търсене

Михаел Мурийо вкара в добавеното време за победа на Олимпик Марсилия срещу Страсбург

Ивайло Георгиев
Михаел Мурийо / Снимка: AP Photo/Daniel Cole
Париж,  
27.09.2025 08:31
Михаел Мурийо е разписа в добавеното време и Олимпик Марсилия спечели с 2:1 като гост на Страсбург в първи мач от шестия кръг на френското първенство по футбол. Така марсилци се изкачиха начело на класирането с 12 точки, колкото имат още Монако, Пари Сен Жермен, Олимпик Лион и Страсбург. 

Абдул Уатара даде преднина на домакините в 49-ата минута, след като се появи в игра на полувремето. Марсилия обаче доминираше в играта и логично не си тръгна с празни ръце. Пиер-Емерик Обамеянг изравни в 78-та минута, а Мурийо бе точен в първата минута на добавеното време на добавка след ъглов удар.  

С първия си гол през сезона в Лига 1 Мурийо изкачи Марсилия начело в класирането, но европейският шампион Пари Сен Жермен и Монако имат мачове по-късно днес и могат отново да дръпнат с три точки на Олимпик. 

Първенство на Франция по футбол, мачове от шестия кръг на Лига 1: 

Страсбург - Олимпик Марсилия    - 1:2

по-късно днес: 
Лориен - Монако
Тулуза - Нант
Пари Сен Бермен - Оксер

по-късно днес:
Ница - Париж ФК
Анже - Брест
Лил - Олимпик Лион
Метц - Льо Авър
Рен - Ланс

* Равни по точки с по 12 са Олимпик Марсилия, Монако, Пари Сен Жермен, Олимпик Лион и Страсбург, следвани от Лил с 10, Ланс с 9 и други. 

