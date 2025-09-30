Подробно търсене

Да бъде обявен конкурс за директор на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ гласуваха общинските съветници в Момчилград

Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Сергей Ростовцев“ в Момчилград. Снимка: кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
Момчилград,  
30.09.2025 12:51
Общинските съветници в Момчилград гласуваха на своето заседание да бъде обявен конкурс за директор на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Сергей Ростовцев“. Мотивът за това бе изтичане на тригодишния срок на договора на настоящия ръководител на лечебното заведение д-р Джан Мачан. 

Конкурсът ще бъде от три етапа, а избраният след него директор също ще бъде назначен за срок от 3 години. 

Лечебното заведение обслужва населението на общините Момчилград, Джебел и Кирково от област Кърджали. Създадено през 1952 г., към днешна дата е изцяло обновена материално-техническата база, като е закупена и съвременна апаратура.

В лечебното заведение функционират три отделения – по вътрешни болести, акушеро-гинекологично и неврологично. В тях работят близо 20 лекари, 30 медицински сестри, акушерки, лаборанти и близо 20 души обслужващ персонал.

