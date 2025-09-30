Да бъде обявен конкурс за директор на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ гласуваха общинските съветници в Момчилград

Общинските съветници в Момчилград гласуваха на своето заседание да бъде обявен конкурс за директор на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Сергей Ростовцев“. Мотивът за това бе изтичане на тригодишния срок на договора на настоящия ръководител на лечебното заведение д-р Джан Мачан.

Конкурсът ще бъде от три етапа, а избраният след него директор също ще бъде назначен за срок от 3 години.

Лечебното заведение обслужва населението на общините Момчилград, Джебел и Кирково от област Кърджали. Създадено през 1952 г., към днешна дата е изцяло обновена материално-техническата база, като е закупена и съвременна апаратура.

В лечебното заведение функционират три отделения – по вътрешни болести, акушеро-гинекологично и неврологично. В тях работят близо 20 лекари, 30 медицински сестри, акушерки, лаборанти и близо 20 души обслужващ персонал.