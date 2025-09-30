Срокът за участие във фестивала на старата градска песен „Георги Бейков“ в Свищов се удължава до 10 октомври

Срокът за участие в Националния фестивал на старата градска песен „Георги Бейков“ в Свищов се удължава до 10 октомври, съобщиха от общината.

Тази година фестивалът ще се състои на 17 и 18 октомври в Първо българско народно читалище (ПБНЧ) "Еленка и Кирил Д. Аврамови-1856". Заявки за участие се приемат за първия ден - 17 октомври.

Според регламента във фестивала могат да участват индивидуални изпълнители, дуети, квартети и групи за стари градски песни от цялата страна. Програмата на изпълнителите трябва да включва песен от репертоара на Георги Бейков и песен по избор. Изпълнителите ще бъдат оценявани от жури, съставено от професионалисти. Наградите на отличените изпълнители ще бъдат връчени на галаконцерт, който ще се проведе в края на втория фестивален ден.

Националният фестивал на старата градска песен „Георги Бейков” се организира от Община Свищов със съдействието на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856” и е под патронажа на кмета на община Свищов. Тази година форумът, който носи името на един от най-добрите изпълнители на стара градска песен, роден в свищовското село Козловец, се провежда за осми път.