Владимир Арангелов
Българският разследващ журналист Христо Грозев спечели наградата „Журналист на годината“ на фестивала „Награда Европа“ в Берлин
Журналистът Христо Грозев участва онлайн във втория ден на пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО 26 май 2024 година. Снимка: Николай Трифонов/БТА (ПК)
Берлин,  
30.09.2025 12:59
Българският разследващ журналист Христо Грозев ще получи наградата „Журналист на годината“ на фестивала „Награда Европа“ (PRIX EUROPA) в Берлин за работата си по откриването на търсения от властите бивш директор на германската компания за разплащания „Уайъркард“ Ян Марсалек в Москва и изобличаването му като руски шпионин, се обявява в прессъобщение на организационния комитет на фестивала, който ще се състои в Берлин 5 до 10 октомври.

Няколкостотин служители на медии от цяла Европа ще се съберат в германската столица, за да гласуват за най-добрите европейски аудио-, цифрови- и видео медийни продукции на годината. Жури ще решава кой ще получи 14-те престижни трофея. Тази година за разглеждане са били внесени 585 продукции, 162 от които, от общо 30 страни, са били номинирани в надпреварата. Останалите победители ще бъдат обявени на 10 октомври и наградите ще бъдат връчени на церемония в Берлин.

Заедно с международен разследващ екип, включително германските медии „Шпигел“ и Цет Де Еф, руската платформа „Инсайдър“, австрийския вестник „Щандарт“ и американската телевизия Пи Би Ес, Грозев разкрил скривалището на Марсалек и успял да докаже, че той работи за руските тайни служби, се посочва в прессъобщението.

Грозев специализира в разкриването на машинациите на Федералната служба за сигурност на Русия – той има ключова роля в пресъздаването на свалянето на пътническия самолет на „Малейжа Еърлайнс“ над Източна Украйна от руска ракетна система през 2014 г., при което бяха убити 300 души, се добавя в прессъобщението. Той също така има решаваща роля в разкриването на опитите за отравяне на Сергей и Юлия Скрипал през 2018 г. и на Алексей Навални през 2020 година. Грозев е следен от шпионски кръг в продължение на години и фигурира в руски списък с издирвани лица. Има и конкретни планове той да бъде убит.

„Награда Европа“ 2025 е 39-ото издание на медийния фестивал, който се подкрепя от съюз от 24 европейски обществени медии. Основаният през 1987 г. фестивал се е превърнал в паневропейска платформа за качествено медийно съдържание, която насърчава кохезия и европейско сътрудничество, отбелязват организаторите. Домакин на събитието традиционно е германската обществена медия „Радио Берлин Бранденбург“ (Rundfunk Berlin Brandenburg) с подкрепата на местните власти в провинция Берлин.

Свързани новини

04.07.2025 15:55

Според Христо Грозев руските тайни служби са шпионирали Карл Хабсбург, съобщи АПА

Австрийската новинарска агенция АПА съобщи за разследване на журналиста Христо Грозев, според което Карл Хабсбург, почетен председател на „Паневропейското движение Австрия“ и бивш член на Европейския парламент, вероятно е бил следен от шпионска мрежа по поръчка на Русия.
03.06.2025 19:31

АПА: Разследващият журналист Христо Грозев започва работа в австрийска медия

Известният разследващ журналист Христо Грозев се присъединява към онлайн медийния проект "Йецт" (Jetzt, в превод от немски "Сега"), предаде днес австрийската новинарска агенция АПА. Роденият в България журналист ще работи като репортер и обучител на
07.05.2025 05:54

В Лондон започва делото за определяне на наказанието на шестимата българи, признати за виновни в шпионаж за Москва

Шестима българи, признати за виновни в шпионаж в полза на Москва и очакващи размера на наказанието им, се явяват от днес пред лондонски съд, предаде Франс прес. Четирима мъже и две жени са били част от шпионска мрежа. Това са Ваня Габерова, Катрин
25.04.2025 13:37

Европейски нюзрум: ЕС в повишена готовност заради хибридната офанзива на Русия срещу европейските демокрации

Европа е залята от хибридни заплахи, особено от страна на Москва, откакто започна руската инвазия в Украйна, пише Европейският нюзрум (ЕНР) – платформа за сътрудничество между 23 европейски осведомителни агенции, сред които е и БТА. Официални лица от ЕС и доклади на разузнаването предупреждават за рязко увеличаване на атаките, насочени към дестабилизирането на европейските демокрации. Под прицел са националните избори, инфраструктурни обекти и общественото доверие.
22.04.2025 16:38

За Русия хибридната война е идеология и индустрия, заяви Христо Грозев пред комисия на ЕП

За Русия хибридната война е идеология и индустрия, заяви журналистът Христо Грозев пред евродепутатите от специалната комисия за защита на европейската демокрация. Грозев се включи онлайн в редовното заседание на парламентарната комисия, на което бяха обсъдени руските хибридни заплахи срещу Европа.
07.03.2025 19:20

Участници в руска шпионска мрежа бяха признати за виновни в шпионаж „в индустриални размери“ на територията на Великобритания

Шестима членове на руски шпионски кръг, наречен „Миньоните“, са заплашени от дълги години в затвора заради една от „най-големите и най-сложните“ вражески операции на територията на Великобритания, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.
07.03.2025 17:32

Трима българи бяха признати за виновни от британски съд за шпионаж в полза на Русия

Трима българи бяха признати за виновни в лондонски съд за участие в руска шпионска група, ръководена от издирвания по случая "Уайъркард" (Wirecard) Ян Марсалек, с цел извършване на наблюдение в полза на Кремъл на американска военна база и следене на лица, набелязани от Москва, предаде Ройтерс.
29.01.2025 16:34

Пи Ей Мидия/ДПА: Мрежата, шпионирала в полза на Русия във Великобритания, е била свързана с най-висшите ешелони в България, стана ясно по време на процеса в Лондон

Базираната във Великобритания група българи, обвинени в шпионаж в полза на Русия, е имала имали връзки с „най-висшите ешелони“ на българското правителство, стана ясно по време на изслушване днес в лондонски съд, предаде Пи Ей Мидия/ДПА. Тридесет и
03.12.2024 17:49

Българите, обвинени в шпионаж в полза на Русия, са следили украински военнослужещи в американска база, заявиха прокурори в Лондон

Българите, обвинени в шпионаж в полза на Русия, са следили украински военнослужещи в американска база в Германия, заявиха днес прокурори на заседание на съда по делото в Лондон, предаде Ройтерс. Смята се, че украинците са били обучавани в боравенето със стратегически системи за противовъздушна отбрана, предназначени за защита от руската инвазия, допълва агенцията.
02.12.2024 19:00

Групата българи, обвинени в шпионаж в полза на Русия, са действали срещу разследващ журналист от "Белингкат", заяви британската прокуратура

Групата българи, обвинени в шпионаж в полза на Русия, са действали срещу журналист от медията "Белингкат" и са се опитали да използват срещу него сексуална примамка посредством "Фейсбук", заяви в съда британската прокуратура, цитирана от Ройтерс.
28.11.2024 15:49

Във Великобритания започна дело срещу трима българи, обвинени в шпионаж в полза на Русия; двама други се признаха за виновни

Двама българи признаха пред лондонски съд, че са били руски шпиони във Великобритания, в началото на делото срещу трима други наши сънародници, обвинени, че са били част от същата шпионска мрежа, предаде Ройтерс.
26.06.2024 20:06

Австрия освободи бивш таен агент, обвиняван в шпионаж в полза на Русия

Австрийски съд реши да освободи бивш австрийски таен агент, арестуван в края на март по подозрение, че е шпионирал в полза на Русия - случай, който предизвика вълнения в алпийската страна, отбелязва Франс прес.
10.04.2024 14:37

Обвинения и нови разкрития около шпионския скандал в Австрия

В навечерието на снощното заседание на Съвета за национална сигурност, посветено на шпионската афера около бившия служител за защита на конституцията Егисто От и бившия мениджър на "Уайъркард" Ян Марсалек, се появиха множество обвинения:
05.04.2024 02:12

Шпионската афера около Егисто От се превръща в политически въпрос в Австрия

Централна тема на вътрешнополитическите новини в австрийските вестници, радио и телевизия, е шпионската афера около бившия служител на Федералната служба за защита на конституцията и борба с тероризма Егисто От, която се превръща и в политически въпрос.
12.06.2023 14:02

Българският журналист Христо Грозев прогнозира, че Украйна може да победи Русия до края на годината

Българският журналист Христо Грозев каза, че ходът на войната между Русия и Украйна до голяма ще степен зависи от това, доколко светът ще продължи да помага на Киев, предаде агенция УНИАН.
03.05.2023 12:32

ТАСС: Българският журналист Христо Грозев обжалва задочния си арест пред руски съд

Българският журналист Христо Грозев, работещ за изданието "Белингкат", е подал жалба срещу задочната си заповед за арест за организиране на незаконно преминаване на границата на Русия, съобщи ТАСС, като цитира информация от московския районен съд в Лефортово.
21.04.2023 15:50

Руски съд задочно арестува българския журналист Христо Грозев за незаконно пресичане на границата на Русия

Лефортовският съд в Москва постанови задочен арест за българския журналист от сайта "Белингкат" Христо Грозев по дело за незаконно пресичане на границата на Русия. Това съобщиха днес пред ТАСС източници от съда.
21.04.2023 15:20

Руските следствени органи поискаха задочен арест за българския журналист Христо Грозев за незаконно пресичане на границата на Русия

Руските следствени органи поискаха от Лефортовския съд в москва да наложи задочен арест на българския журналист от сайта "Белингкат" Христо Грозев по дело за незаконно пресичане на границата на Русия, предаде ТАСС.

