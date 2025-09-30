Подробно търсене

Апелативният съд във Варна връща в ареста лекар, обвинен за ръководене на престъпна група за разпространение на наркотици

Снимка: Красимир Кръстев, БТА/Архив
30.09.2025 13:10
Варненският апелативен съд постанови отмяна на домашния арест за лекар, обвинен в организиране и ръководене на престъпна група за разпространение на наркотици и той отново ще бъде задържан под стража, съобщиха днес от пресслужбата на съда.

Престъплението е извършено от май до ноември 2024 г. Докторът (37 г.) е обвинен за разпространение на забранени субстанции - метамфетамин, марихуана, екстази и фентанил. След началото на разследването той е напуснал България и е живял в Турция. Задържан е през юли на ГКПП „Капитан Андреево“, след международно издирване по линия на Интерпол. Към наказателна отговорност за участие в престъпната група са привлечени още петима души.

Според Апелативния съд от събраните до момента доказателства по случая, включително чрез специални разузнавателни средства, свидетелски показания, изготвени експертизи, може да се направи обосновано предположение, че мъжът е съпричастен към престъпленията, за които е обвинен. Макар да е с чисто съдебно минало, професионална квалификация и практика, съдебният състав намира за реална опасността той да извърши друго престъпление или да се укрие.

Определението, с което Апелативният съд отменя домашния арест и потвърждава задържането под стража на лекаря, не подлежи на обжалване.

