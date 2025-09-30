Подробно търсене

Наградният фонд на финалите на АТП ще бъде рекорден през 2025 година

Ива Кръстева
Наградният фонд на финалите на АТП ще бъде рекорден през 2025 година
Наградният фонд на финалите на АТП ще бъде рекорден през 2025 година
снимка: AP Photo/Aaron Doster, File
Лондон,  
30.09.2025 13:10
 (БТА)

Наградният фонд за финалите на Асоциацията на тенис професионалистите (АТП) ще бъде рекорден през 2025 година, достигайки 15.5 милиона долара, съобщават от организацията.

За всеки спечелен мач от груповата фаза тенисистът ще заработи 396 500 долара, за победа на полуфинала - 1,18 милиона долара, а победителят ще получи 2,367 милиона долара в допълнение към предишните си турнирни печалби.

Общият награден фонд на турнира може да достигне 5,071 милиона долара, пише ТАСС.

Финалът на АТП ще се проведе от 9 до 16 ноември в Торино (Италия) и в него ще участват осемте най-добри тенисисти за сезона. Настоящият шампион е номер 2 в световната ранглиста Яник Синер (Италия).   

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:18 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация