Наградният фонд на финалите на АТП ще бъде рекорден през 2025 година

Наградният фонд за финалите на Асоциацията на тенис професионалистите (АТП) ще бъде рекорден през 2025 година, достигайки 15.5 милиона долара, съобщават от организацията.

За всеки спечелен мач от груповата фаза тенисистът ще заработи 396 500 долара, за победа на полуфинала - 1,18 милиона долара, а победителят ще получи 2,367 милиона долара в допълнение към предишните си турнирни печалби.

Общият награден фонд на турнира може да достигне 5,071 милиона долара, пише ТАСС.

Финалът на АТП ще се проведе от 9 до 16 ноември в Торино (Италия) и в него ще участват осемте най-добри тенисисти за сезона. Настоящият шампион е номер 2 в световната ранглиста Яник Синер (Италия).