Защитникът Уилям Салиба подписа нов дългосрочен договор с Арсенал

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Jon Super
Лондон,  
30.09.2025 13:05
 (БТА)

Френският защитник Уилям Салиба подписа нов дългосрочен договор с Арсенал.

Досегашният контракт на Салиба беше до 2027 година, а информационна агенция PA разбира, че той вече е удължил ангажимента си до 2030-а, като "артилеристите" успяха да го обвържат с клуба на фона на интереса от страна на Реал Мадрид.

24-годишният футболист се присъедини към Арсенал от Сент Етиен през юли 2019 година, като първоначално прекара известно време под наем във Франция, но през последните сезони се превърна в ключов играч на стадион "Емирейтс".

Мениджърът Микел Артета коментира за клубния уебсайт arsenal.com: "Уилям е обичан от всички играчи и служители, а това говори много за неговия характер, отдаденост и отношение всеки ден. Откакто се присъедини към нас, той израстна толкова много, пое отговорност и създаде силна връзка с нашите привърженици и всички в клуба."

"Знаем, че все още има  много какво да видим от него и ще продължим да работим заедно, за да се усъвършенстваме с ясната амбиция да печелим големи трофеи", добави Артета.

/КМ/

Свързани новини

26.09.2025 18:53

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че би се радвал Букайо Сака да поднови договора си

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че би се радвал Букайо Сака да последва примера на съотборника си Уилям Салиба, като обвърже дългосрочно бъдещето си с клуба. Арсенал си осигури услугите на Салиба за още пет години
25.09.2025 17:07

Уилям Салиба се съгласи на нов договор с Арсенал

Защитникът на Арсенал Уилям Салиба се съгласи на удължаване на договора си, съобщава информационната агенция PA. Новият договор на френския национал е за пет години и ще бъде валиден до 2030 г. Предишният договор на Салиба трябваше да изтече през
12.09.2025 17:30

Уилям Салиба тренира с Арсенал, може да попадне в групата за мача с Нотингам Форест

Защитникът Уилям Салиба, който пропусна мачовете на националния отбор на Франция, тренира днес с Арсенал и вероятно ще бъде в състава за мача срещу Нотингам Форест. Това обяви мениджърът на тима Микел Артета. "Уилям тренира днес, ние трябва да решим

