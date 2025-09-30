Защитникът Уилям Салиба подписа нов дългосрочен договор с Арсенал

Френският защитник Уилям Салиба подписа нов дългосрочен договор с Арсенал.

Досегашният контракт на Салиба беше до 2027 година, а информационна агенция PA разбира, че той вече е удължил ангажимента си до 2030-а, като "артилеристите" успяха да го обвържат с клуба на фона на интереса от страна на Реал Мадрид.

24-годишният футболист се присъедини към Арсенал от Сент Етиен през юли 2019 година, като първоначално прекара известно време под наем във Франция, но през последните сезони се превърна в ключов играч на стадион "Емирейтс".

Мениджърът Микел Артета коментира за клубния уебсайт arsenal.com: "Уилям е обичан от всички играчи и служители, а това говори много за неговия характер, отдаденост и отношение всеки ден. Откакто се присъедини към нас, той израстна толкова много, пое отговорност и създаде силна връзка с нашите привърженици и всички в клуба."

"Знаем, че все още има много какво да видим от него и ще продължим да работим заедно, за да се усъвършенстваме с ясната амбиция да печелим големи трофеи", добави Артета.