УНСС проведе откриваща среща за втория етап на проекта „Център за компетентност – дигитализация на икономиката в среда на големи данни“

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) проведе днес откриваща среща за втория етап на проекта „Център за компетентност – дигитализация на икономиката в среда на големи данни“. Събитието се състоя в голямата конферентна зала на университета.

Целта на проекта е да се приложи изградената дигитална инфраструктура за създаване на конкретни продукти и услуги, които да подпомогнат дигиталната трансформация на българската икономика чрез сътрудничество между университетите, бизнеса и регионите.

„Този проект е изключително важен и трябва да го разглеждаме като част от усилията за дигитализация на образованието и икономиката“, заяви ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров в приветствието си. Той подчерта, че университетът и партньорите му имат отговорността да използват изградената инфраструктура за създаване на реални решения в полза на обществото. „Считам, че това е едно изключително важно събитие за българската икономика“, добави проф. Димитров.

„Радостно е, че след 2018 г., когато нашият университет беше избран за координатор по тази програма, успяхме заедно с партньорите си да изградим инфраструктурата“, отбеляза проф. Цветана Стоянова, заместник-ректор на УНСС и ръководител на проекта. Тя посочи, че първият етап е приключил с един от най-високите резултати сред всички центрове за компетентност и подчерта, че сега усилията са насочени към надграждане и практическо приложение.

Проф. Валентин Кисимов представи на присъстващите целите и структурата на проекта. Той обясни, че основната цел на втория етап е практическото приложение на вече изградената инфраструктура чрез създаване на облачни услуги и продукти за бизнеса, като специален акцент се поставя върху регионалното сътрудничество и развитие.

Проектът е на стойност 7 730 420,89 лева, с продължителност до 31 декември 2029 г., и се ръководи от УНСС в партньорство с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Техническия университет в Габрово, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Института по информационни и комуникационни технологии при БАН и Тракийския университет в Стара Загора.

Както писа БТА, два нови института ще бъдат открити в структурата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - Институт за изкуствен интелект в икономиката и Институт за повишаване на научноизследователския капацитет в областта на ядрената индустрия и ядрената сигурност. Това реши на заседанието си през изминалата седмица Министерският съвет след искане от висшето училище, съобщи тогава правителствената пресслужба.