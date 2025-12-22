Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
В Кюстендил ще се паркира безплатно през официалните почивни дни
БТА, Кюстендил, паркинг. Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
Кюстендил,  
22.12.2025 15:08
 (БТА)

Зоната за кратковременно платено паркиране с SMS в Кюстендил няма да функционира по време на предстоящите коледни и новогодишни празници, съобщиха от Община Кюстендил в профила си във Фейсбук.

От общината посочват, че паркирането ще бъде безплатно за всички жители и гости на града през официалните почивни дни – от 24 до 28 декември 2025 г., както и от 31 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г.

В работните дни на зоната заплащането на престоя ще бъде възможно чрез касите на EasyPay, чрез SMS на номер 1378 и чрез мобилното приложение "Mobzzo", допълниха от Общината.

