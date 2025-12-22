От началото на януари общинската администрация в Кубрат ще има нова численост и структура

От началото на януари 2026 г. Общинската администрация в Кубрат ще има нова численост и структура. Тя беше утвърдена на последното за годината заседание на Общинския съвет.

Общият брой щатни бройки ще бъде 91, добавени са две нови позиции – младши експерт „Координатор по безопасност на движението по пътищата“ и младши експерт „Социални дейности“, съобщи при представянето на предложението кметът Алкин Неби. Той допълни, че мотивът за увеличението на персонала е в изпълнение на делегирани от държавата стандарти и задачи за 2026 г., сред които координация на мерки за безопасност на движението по пътищата и осигуряване на социални услуги за гражданите. Кметът даде за пример постоянно нарастващия брой на личните асистенти по Закона за личната помощ. По думите му според справката през 2021 г. направленията са били 87, а през тази година броят им е нараснал на 189. "Всички тези потребители трябва да бъдат обходени от социален работник с цел изготвяне на индивидуален план за оказваната услуга и контрол върху личния асистент доколко изпълнява плана. По закон това са два пъти месечно. Физически е невъзможно един човек да приема заявления, да изготвя споразумения, индивидуални планове и да извършва контрол", каза Алкин Неби.

Той каза още, че общата администрация в общинската администрация в Кубрат е структурирана в две дирекции с два отдела, а специализираната администрация включва една дирекция с три отдела. Сред длъжностите на пряко подчинение на кмета на общината са секретар, главен архитект, служител по сигурността на информацията и ръководител на звено за вътрешен одит. На пряко подчинение на председателя на Общинския съвет са юрисконсулт и младши експерт. В общинската администрация са разчетени и позиции за поддръжка на инфраструктурата, културни дейности, социални услуги, спорт, озеленяване и грижа за безстопанствените животни.