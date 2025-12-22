Община Кубрат ще подкрепи проект на противопожарната дирекция в Разград за повишаване на готовността при бедствия и пожари

site.btaОбщина Кубрат ще подкрепи проект на противопожарната дирекция в Разград за повишаване на готовността при бедствия и пожари
Общинският съвет в града реши Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Разград да кандидатства в партньорство с община Кубрат за финансиране на проект за повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Финансиране за изпълнение на проектното предложение ще се търси по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
Проектът цели да повиши готовността за реакция при природни бедствия, пожари и други извънредни ситуации, както и ефективното отстраняване на последствията от тях чрез подобряване на капацитета на противопожарните служби и доброволните формирования към общините, каза кметът Алкин Неби. Той допълни, че сред основните дейности по проекта са специализирано обучение, практически тренировки и учения, осигуряване на пожарно и спасително оборудване, защитни средства и специализирана техника, както и участие в международни обучения и обмен на опит.
Целта на инициативата е също да бъде повишена информираността на населението, популяризирана дейността на Националната асоциация на доброволците в България и подпомогнато набирането на доброволци за участие в аварийно-спасителни операции, каза кметът.
/РИ/
